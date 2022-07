La innegable recuperación económica de Venezuela viene con matices. La inflación comienza a repuntar de nuevo, pero el optimismo se mantiene, aunque no todos están sintiendo la mejoría. Después de la profunda caída de un 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el rebote económico genera un debate en este momento.



(Lea también: Venezuela: denuncian 'ola represiva' contra defensores de derechos humanos)



La economía se hizo muy pequeña. La pobreza llegó al 94 por ciento en 2021, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, llegando a niveles de máximo posible y ahora la recuperación parece desigual y bajo un esquema denominado recuperación en forma de K, un concepto económico que explica cómo avanzan las economías.

Según las teoría de la economía, existen varios modelos y se habla de los rebotes en forma de U, V, W, L y K. El primero, en forma de U muestra cómo la economía se estanca por período largo y luego repunta. La V es uno de los más deseados porque suben con rapidez la inversión y mejoras. En la W hay una recuperación, caída y recuperación, pero los tiempos son más cortos. En la L el panorama no es tan favorable pues la caída es difícil de superar.



En el caso venezolano parece que aplica el modelo en forma de K, hay un repunte pero no por igual. La línea ascendente es la población que está sintiendo de manera positiva la mejoría, pero la línea descendente son los que ahora son más pobres.



“Es una recuperación en forma de K porque se ve una sociedad muy desigual con niveles de inequidad. El ingreso nacional se está concentrando en un 10 por ciento de la población”, explica a EL TIEMPO, Luis Crespo, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

La inflación de junio es la más alta de 2022. Foto: ÓVF

Para Crespo, los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que apuntan a un crecimiento económico del 5 por ciento para Venezuela, son ciertos, pero las brechas del poder adquisitivo también son bastante amplias.



¿Y a qué se debe ese crecimiento? El impacto de los ingresos petroleros y fiscales pero a la vez, la inflación seguirá siendo alta, asegura Crespo. Comentario que coincide con las recientes cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).



Junio cerró con una inflación de 14,5 por ciento, la más alta del año luego de tener números como 1,7 por ciento en febrero. La inflación acumulada es de 53,8 por ciento, cifras que atemorizan a los ciudadanos.

¿Cómo empezó la recuperación?

Facebook Twitter Linkedin

La situación política, social y económica de Venezuela ha tenido impacto en la economía regional, pues hace años el país vecino era una fuerte economía. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE

A finales de 2020, el rostro de un país con pocos productos en los anaqueles comenzó a cambiar y aparecieron los famosos “Bodegones”, locales con comida y artículos importados que enamoraron a los venezolanos luego de años sin ver una amplia oferta.



Terminando 2021, pasaron de moda los Bodegones y resurgieron las farmacias, el ocio positivo, turismo y telecomunicaciones. “Pero ese crecimiento está ocurriendo en el sector terciario mientras que la industria y manufactura se mantiene rezagada”, recuerda el economista Crespo.



(Lea además: 'La economía mejoró un poco': migrantes venezolanos que regresan a su país)



Ahora en 2022 se le han sumado los restaurantes y sitios de comida. Pero quienes apuestan a invertir en el sector comida, restaurantes, entretenimiento “deben ver con cautela el tamaño del mercado, que no necesariamente está creciendo, e incluso da signos de estancamiento” o al menos es la teoría que sostiene Andrés Guevara, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa).



Para Guevara, es ese mismo 10 por ciento de la población los que se ven en los restaurantes, locales, paquetes turísticos y afines. “Si no crece el poder adquisitivo en términos reales, la dinámica de una economía liliputiense seguirá”, es decir en versión micro.

Si no crece el poder adquisitivo en términos reales, la dinámica de una economía liliputiense seguirá FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo al OVF, este mes de junio el rubro que registró mayor aumento fue el de servicios de comunicación con 48,2 por ciento, con aumentos de la telefonía local de 134,89 por ciento, internet de 17,49 por ciento y telefonía celular de 50,97 por ciento.



Lo siguió el rubro equipamiento del hogar con 15,7 por ciento, restaurantes y hoteles 13,2 por ciento y esparcimiento 12,6 por ciento. La inflación en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 8.9 por ciento.



El valor de la canasta alimentaria fue de 380 dólares, “inaccesible para la mayoría de los hogares venezolanos”, dice el informe del OVF. El salario mínimo de un venezolano es de 23,4 dólares al mes.



La inflación se está disparando porque la política de contención del Banco Central de Venezuela (BCV) parece no estar funcionando. “Lo cual se ha traducido en una pérdida de reservas internacionales de $ 580 millones entre enero y junio de 2022”, se lee en el documento del OVF, organismo integrado por economistas y profesores venezolanos.



Pero además, aunque hay más ingresos petroleros, la producción no llega a los 2’000.000 prometidos por el presidente Nicolás Maduro. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) en el país se producen 755.000 barriles diarios.



La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo hace menos de un mes que las exportaciones no petroleras habían alcanzado en mayo 76 por ciento, pero sin dar mayores detalles.



Sin embargo, la calle muestra otra realidad. Según el último informe del Observatorio Social Humanitario, el monitoreo de servicios públicos arrojó que 85 por ciento de los venezolanos hace colas para echar gasolina, 33 por ciento hace entre seis y 12 horas de cola para la gasolina, 88 por ciento sufre los cortes de energía eléctrica y 89 por ciento no tiene agua potable.



Quienes tienen acceso a dólares en mayor cantidad pueden sortear estas dificultades. Comprar gasolina a precio internacional y adquirir agua de calidad, por ejemplo, pero, es ese mismo 10 por ciento de la población que se mantiene con un nivel de vida promedio.ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Venezuela: lo desmembraron y arrojaron a los cerdos, así mataron a chavistaLas bandas criminales venezolanas que adoptaron métodos de Farc y Eln