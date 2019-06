Putin llama 'locos' a los países que apoyan a Guaidó en Venezuela

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este jueves "locos" a los países que apoyan al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y es respaldado por más de 50 países.

"¿Cómo se llama el autoproclamado? Gu... Guaidó. Es una persona agradable. Mi actitud hacia él es normal, absolutamente neutral", dijo Putin en una entrevista con los responsables de las principales agencias de noticias internacionales.



"Pero si introducimos esta práctica, este modo de llegar al poder -la persona se para en una plaza, alza la vista hacia al cielo y ante Dios se proclama jefe del Estado- (...) ¿Esto es normal?", preguntó el mandatario, antes de responder que con ese proceder habría "caos en todo el mundo".



"Elijamos así al presidente de Estados Unidos. Donde sea. O elijamos así al primer ministro británico", dijo Putin riéndose. "O al presidente de Francia. ¿Qué pasaría? Me gustaría preguntarle a los que apoyan esto. ¿Se han vuelto locos? ¿Entienden a qué puede llevar esto? ¿Tienen que haber ciertas reglas o no?", enfatizó.

Por ello él considera que "hay que darles la posibilidad a todas las fuerzas políticas del país". "¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional? Crear condiciones para el diálogo, impulsar el diálogo, facilitar el diálogo. Pero las decisiones deben tomarse dentro del país", sostuvo.



Putin reiteró que la crisis en Venezuela "debe ser resuelta por el pueblo venezolano" y éste también debe "decidir mediante el diálogo, consultas y la interacción entre las diversas fuerzas políticas si el señor (el presidente, Nicolás) Maduro debe permanecer en el poder o dejarlo". "Por lo que yo sé, es lo que propone el presidente Maduro", indicó Putin.

'No creamos bases militares en Venezuela, ni enviamos tropas'

el mandatario ruso también aseguró que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero "debe honrar "sus obligaciones contractuales" con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. "No estamos creando ninguna base, ni llevando tropas allí. Nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos", señaló.



"Hemos vendido armas a Venezuela antes, recientemente no hemos vendido. Según los contratos, tenemos que honrar nuestras obligaciones y nuestros expertos siempre lo han hecho", recalcó el mandatario, quien admitió que es posible que parte del personal ruso haya abandonado ya el país latinoamericano.



"Es muy probable que nuestros especialistas, pero no solo los militares, sino también los industriales, hayan terminado algunas labores allí", dijo Putin. "Algunos se han marchado ya, algunos igual ya han vuelto", añadió, para recalcar que Rusia ha "cumplido y seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones contractuales en el ámbito técnico y militar".

La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en EE. UU. y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país andino.



El presidente Trump aseguró recientemente en un mensaje en Twitter que Rusia había informado a Washington de la retirada de "la mayoría de su personal de Venezuela", si bien el Kremlin aseguró que no transmitió ningún mensaje oficial en este sentido a la Administración estadounidense.



Efe