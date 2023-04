El 6 de febrero de 2023 un sismo de magnitud 7.8 sacudió a Siria y Turquía y dejó al menos 56.000 muertos, 125.000 heridos y más de 2’000.000 de desplazados. Ese día, la doctora Celina Alonzo se enteró de la noticia al igual que todo el mundo, sin saber que unas horas después ya estaría empacando sus cosas para formar parte del equipo de voluntarios y rescatistas venezolanos que prestaron apoyo en ambos países.



“Vas saliendo para Turquía. Es lo que me dicen cuando me llaman y ya ese día en la tarde estábamos todos en la rampa 4”, narra Alonzo, quien formó parte de las 5 mujeres que junto a más de 20 hombres integraron la delegación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar.

Graduada de médico cirujano en la Universidad de Carabobo, en Valencia - a dos horas de Caracas- es anestesióloga especialista en reanimación, médico forense y abogada. “Creo que es una experiencia de Dios que confiaran en mi”, dijo a EL TEMPO Alonzo, mientras narraba su experiencia que describe como “sensorial, espiritual y profesional”.



¿Sintió miedo en algún momento?

-A nosotros nos preparan para muchos escenarios pero cuando llegamos a Adiyaman, era una ciudad completamente devastada, 11 ciudades completamente devastadas , edificios caídos, inhabitables , con la gente afuera, desesperada porque querían encontrar sobrevivientes, querían encontrar a sus familiares para aunque sea despedirlos.



¿Cómo fue la experiencia de rescatista?

-Me convertí en chef haciendo arepas para un refugio, en niñera cambiando pañales. Atendimos a muchos heridos, así que es volver a la esencia.



Cambias personal y profesionalmente. Aprendí a quitar escombros, a tener fe, a creer más en mi país y dejarlo en alto. Siempre sentí miedo, nunca tuvimos aseo personal, no había agua. Todos los días hubo réplicas.



La temperatura llegaba a -8 grados Foto: Cortesía



Alonzo narra a este diario cómo en medio de la devastación y noches en los que la temperatura llegaba a -8 grados, la fe fue un factor determinante, incluso cuando sentía que la perdía.



Un rescate después de 150 horas



En medio de los escombros, con las horas pasando y sin poder conseguir sobrevivientes, la esperanza de hallar vida se reduce y con ella la fe, o al menos así lo sintió Alonzo, quien después de 150 horas de labores, encontró vida junto a sus compañeros.



“Nos localiza una mujer para decirnos que su mama había mandado una señal de vida (un mensae de texto) ya teníamos nosotros teníamos 150 horas buscando esa señora. No sé si es que no tenía fe en dios en ese momento o no tenía esperanza y le digo a mis compañeros, mira que lamentable, la vamos a conseguir muerta”.



El rescate duró toda la noche Foto: Cortesía



Sin embargo, pudieron hallar a la mujer y tras pasar la madrugada quitando escombros, finalmente el grupo de China ejecutó las labores finales de rescate. “Luego vi que había un propósito, una esperanza y me daban ganas de seguir buscando”.



El idioma no fue una barrera para los rescatistas, pues el inglés se utilizó en gran parte del tiempo y también hubo intérpretes, pero, hubo algo que llamó la atención de la doctora y era el conocimiento que tenían en ese país, sobre Venezuela.



“Sabían quiénes eran Simón Bolívar y Francisco de Miranda, sabían de nuestra comida, qué nos gusta. Nos decían que nos quedáramos allá y nos convirtiéramos a su religión para ir todos al cielo”, narra la doctora.



El apoyo de Venezuela



Venezuela fue uno de los primeros países que llegó tanto a Siria como a Turquía. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar apoyó con medicamento, alimentos y rescatistas, algunos con mucha experiencia en materia de desastres, otros, como en el caso de Celina Alonzo, por primera vez se enfrentaban a una escenario de este tipo aunque ya había prestado sus servicios en el deslave de Las Tejerías que dejó 54 muertos y al menos ocho desaparecidos.



La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar fue creada en junio del 2005 y está conformada por, especialistas en rescate, búsqueda y salvamento de personas, así como asistencia psicológica y médica, en ella participan funcionarios de Protección Civil, Bomberos y grupos voluntarios.



La Organización de Estados Americanos reconoció la labor de la agrupación en el año 2008 y hasta la fecha suman más de 64 ayudas humanitarias en el mundo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

