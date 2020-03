Dispersan con lacrimógenos marcha de Guaidó contra Maduro en Caracas

Miles de personas se sumaron este martes a la marcha convocada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, para una movilización en Caracas hacia la Asamblea Nacional (AN) con la que se buscaba reavivar la presión en contra Nicolás Maduro, pero que fue dispersada con gases lacrimógenos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



A la plaza Juan Pablo II, en Chacao, llegaron a las 10 a.m. un grupo nutrido de maestros y también personas que pedían agua por las tuberías. Más tarde, sobre las 12:05 p.m. (hora local), apareció Guaidó entre los manifestantes.



Después de marchar por varios minutos, la PNB bloqueó dos de las vías por las cuales se tenía planeado que pasaran los opositores y luego los dispersó con gases lacrimógenos. Al final, la movilización se detuvo en la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes, donde sesionará la Asamblea Nacional.



"El objetivo es hacer la sesión de la AN y recibir el pliego nacional de conflicto, que es lo que vamos a hacer (...) Una vez más se demuestra el carácter militarista, autocrático, dictatorial de esta organización criminal que domina el Estado delincuencial venezolano", le dijo a EL TIEMPO el diputado Williams Dávila, desde la plaza Alfredo Sadel.

"Con hambre y miseria no hay educación. Los educadores de Venezuela venimos a la calle para denunciar atropello que ha mantenido este régimen contra los educadores", afirmaron los docentes más temprano.



De hecho, el profesor Eulogio Figuera le afirmó a este diario que los educadores venezolanos se encontraban "aceptando el llamado" de Guaidó "para el plan de conflicto de la nación".



"Tenemos grandes situaciones, razones para salir a protestar. El educador hoy, nuestra quincena, no nos alcanza ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Los educadores con problemas de tensión no les alcanza para comprar una cajita de medicina de 10 pastillas porque supera toda la mensualidad que ganamos", agregó el docente.

Una manifestante increpa a los miembros de la Policía Bolivariana en Venezuela. Foto: Andreína Itriago

Por su lado, los estudiantes también resaltaron la importancia de poder protestar. "Creo que es importante manifestar y seguir haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr el cambio político en Venezuela. Este año requiere muchos esfuerzos para lograr condiciones electorales justas", afirmó a EL TIEMPO Sairam Rivas, dirigente estudiantil de la UCV y secretaria juvenil nacional del partido Bandera Roja.



"En este momento de conflictividad social, este momento difícil que está viviendo Venezuela, el derecho a protestar es un derecho que deben ejercer todos los ciudadanos entendiendo que es una acción lícita y también entendiendo que el compromiso y recuperación de la democracia es un compromiso de todos los venezolanos, no es algo exclusivo del sector político", aseguró, por su parte, el abogado Alonso Medina Roa, vocero del movimiento de lucha social JUNTOS.



