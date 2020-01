Dictan prisión preventiva en Caracas contra Aida Merlano

La Justicia venezolana dictó este miércoles privar preventivamente de libertad en Caracas a la excongresista colombiana Aida Merlano, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en Bogotá.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en un comunicado que también se ordenó la privación preventiva de la libertad para Yeico Manuel Vargas Silvera, quien acompañaba a Merlano cuando fue arrestada por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



La exsenadora, quien fue arrestada el lunes en el estado Zulia (fronterizo con Colombia), cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral cuando se fugó de su país.



(Vea también: Merlano y polémicas capturas de delincuentes colombianos en Venezuela)



Ahora, la Justicia venezolana la imputa por la presunta participación en la comisión de los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir. Por su parte, Vargas Silvera es acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.



(Además: 'Que dictadura de Venezuela no se escude en argumentos que no son')

Traslado al Helicoide

El tribunal del caso, atendiendo una solicitud de la Fiscalía, ordenó como sitio de reclusión el Helicoide, centro carcelario dependiente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ubicado en el sur de la capital venezolana. Por otra parte, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuyas Fuerzas Especiales (FAES) detuvieron inicialmente a Merlano, estaba "haciendo investigaciones de campo tras conocer el ingreso de manera ilegal al territorio venezolano de la exsenadora colombiana".



El caso abre una nueva grieta en las relaciones entre Venezuela y Colombia, puesto que el Gobierno de Iván Duque no reconoce al de Nicolás Maduro como legítimo.

Colombia anunció que solicitará al líder opositor Juan Guaidó, la extradición de Merlano FACEBOOK

TWITTER

Por eso, el Gobierno de Colombia anunció el martes que solicitará al líder opositor Juan Guaidó, al que considera el presidente "legítimo" de Venezuela, la extradición de Merlano.



"Cómo es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y, por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro", señaló en un comunicado el Ministerio de Justicia de Colombia al explicar las razones para solicitar ante el líder opositor la extradición.

Maduro recrimina a Duque

Maduro califica de 'ridículo' pedido de Duque Gobierno Duque insiste en que se entenderá con el presidente interino Juan Guaidó en el pedido por extradición de la excongresista Aida Merlano, capturada en Venezuela.

Maduro dijo este martes que es "una ridiculez" que Duque pida a Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, la extradición de la excongresista colombiana. "Pido permiso para no reírme, es una verdadera ridiculez", afirmó Maduro en una reunión de su partido transmitida por la cadena estatal de televisión VTV.



El mandatario reivindicó que en Venezuela "hay autoridades legítimas" de justicia y añadió que su país "funciona mucho mejor que Colombia". "Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra imbecilidad, a ver a quién te manda Guaidó", dijo.



Finalmente, señaló que las fuerzas policiales venezolanas han detenido a "más de 30" personas solicitadas por la Justicia colombiana, y que no han sido extraditadas porque no hay "a quien entregárselos en Colombia" en vista de la "tozudez" con que actúa Duque.



Caracas (Efe)