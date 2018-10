25 niños migrantes tendrán acceso a servicio odontológico

Este lunes se hizo realidad la primera solución para atender a la población venezolana en el marco del proyecto Panas en Colombia que EL TIEMPO tiene en alianza con Acnur y W Radio.



Sandra Rodriguez coordinadora de la casa de atención al migrante Corazón sin fronteras, solicitó, a tráves de la página www.eltiempo.com/mundo/venezuela una ayuda para atender las necesidades odontólogicas de 25 niños, hijos de migrantes venezolanos, que estaban teniendo problemas de salud dental.

Cuarenta hombres y mujeres que se turnan horas y días son los héroes de este espacio que funciona desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. El refugio, del que vienen todos los niños que llegan a la casa, recibe a familias venezolanas durante un máximo de cinco días. Un plazo que deben usar para ubicarse, recoger dinero, hacer papeleos migratorios, encontrar un trabajo o un lugar a donde irse.

Audio de la Solución W para el proyecto Panas en Colombia El proyecto Panas en Colombia, en alianza con W Radio, hizo posible esta petición. El audio embebido no es soportado

“Los niños te abrazan, te dicen que no quieren caminar más, que quieren devolverse a la escuelita. Lo más duro es tener que decirles ‘no pero cómo así, si te vas de aventura, vas a conocer Perú, ¡qué emoción!, te vas a vivir a Ecuador’. Cuando por dentro sabes que probablemente tendrán que caminar más de 8 días. Que no es seguro que puedan comer, que tendrán que soportar inclementes temperaturas, o que seguramente les saldrán llagas en los pies”, le contó Sandra a EL TIEMPO entre lágrimas.



Sin embargo, hay niños que llaman “permanentes”. Son hijos de personas que ya se establecieron en Bogotá y a quienes cuidan en el mismo horario. A ellos los ayudan a buscar una institución educativa donde puedan seguir con sus estudios.



A través de W Radio, María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación Colombiana de Odontología, ofreció los servicios de esa institución para ayudar a los menores.



“Ahora, con nuestros aliados, estamos en un programa cuya tarea de brindarle calidad de vida a más de 1 millón de niños en Colombia. Entonces, la Federación decidió adoptar a estos 25 niños para evaluar sus condiciones orales, hacer los diagnósticos y los tratamientos”, indicó Atuesta en diálogo con W Radio.



EL TIEMPO*

*Con apoyo de Soluciones W, de la cadena W Radio