Maduro dice que tiene una supuesta molécula que 'elimina' al covid-19

Entre risas, pero sin mostrar ningún tipo de prueba, el líder el régimen venezolano, Nicolás Maduro, presentó en redes sociales lo que supuestamente es una molécula que neutraliza al coronavirus.



Junto a él estaba el gobernador de Caracabobo Rafael Lacava (conocido como Drácula), quien en su cuenta de Twitter subió un video de poco más de un minuto y 20 segundos en el que hablaron del supuesto medicamento, denominado 'DR-10'.



"DR-10 Lista para iniciar el recorrido hacia la Organización Mundial de la Salud OMS y así ser certificada para salvar vidas a nivel mundial. Gracias presidente

@nicolasmaduro por hacer de este hallazgo venezolano una posibilidad para la humanidad entera", escribió Lacava en Twitter.



"Aquí está, el DR-10. Esta molécula elimina y neutraliza 100 por ciento el coronavirus (...) Aquí estamos por el pueblo de Venezuela y la humanidad", dijo Maduro, quien luego abrió una pequeña caja y sacó una ampolla con un líquido de color amarillo.



DR-10 Lista para iniciar el recorrido hacia la Organización Mundial de la Salud OMS y así ser certificada para salvar vidas a nivel mundial. Gracias presidente @nicolasmaduro por hacer de este hallazgo venezolano una posibilidad para la humanidad entera. Aquí nadie se rinde 🦇🦇 pic.twitter.com/9r6jRQrjdV — Rafael Lacava (@rafaellacava10) November 19, 2020

Antecedentes

Maduro anunció a finales de octubre que los científicos de su país habían "conseguido una medicina que anula el 100% del coronavirus".



"Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100 % el coronavirus", dijo en ese entonces Maduro en un acto de Gobierno en el que dijo que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) lleva seis meses estudiándolo.



"En consecuencia se ha certificado ese estudio por parte de los expertos y científicos y se va a proceder en los próximos días a construir la ruta para, a través de la OMS, ratificar los resultados obtenidos por el IVIC", sostuvo el domingo 25 de octubre.



Se trata, según subrayó Maduro, de una molécula que "fue aislada totalmente y posteriormente, fue confrontada con el virus de la covid-19" en un estudio duró 6 meses y dio "como resultado la aniquilación al 100 % del virus"



Esta molécula no tiene "ningún tipo de toxicidad que afecte a las moléculas sanas" o que cause efectos secundarios.



Maduro se mostró confiado de que los estudios serán ratificados por la OMS y, posteriormente, procederán "a preparar la producción masiva" gracias a "alianzas internacionales" que no detalló.



La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, aclaró que el estudio "fue monitoreado a través de células infectadas con virus (SARS-COV-2) aislado de pacientes venezolanos".



La molécula es, según añadió, un derivado del ácido ursólico y los estudios, según sus datos, "presentan 100 % de inhibición de la replicación del virus in vitro".

