Juan Guaidó destituye a su embajador en Colombia, Humberto Calderón

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, anunció este miércoles que destituyó a su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, alegando "modificaciones" en su política exterior.

"Hemos decidido designar un nuevo embajador ante la república de Colombia", reza una carta firmada por Guaidó y dirigida a Calderón Berti con fecha del martes pero divulgada este miércoles.



En la carta, Guaidó alega que estos cambios en su política exterior, y de los cuales hasta ahora solo se conoce la remoción de Calderón Berti, obedecen a una nueva tentativa por "lograr los objetivos trazados" por su Administración interina, que incluyen el desalojo del poder del gobernante Nicolás Maduro.



No se informa en la misiva quién será el sustituto del diplomático destituido. Calderón Berti, por su parte, no ha reaccionado hasta el momento a la noticia.



Tampoco la legación que responde a Guaidó en Colombia, que aún informa en su cuenta de Twitter que Calderón Berti es el máximo representante de la oposición venezolana en ese país. Calderón Berti, de 78 años, es un político y experto petrolero que dirigió la estatal Pdvsa, fue ministro de Minas (petróleo), presidente de la OPEP y canciller antes del ascenso del chavismo al poder en 1999.



Fue designado por Guaidó como su representante en Colombia el pasado febrero, pocos días después de que el líder del Legislativo proclamara un Gobierno interino tras no reconocer el nuevo mandato de seis años de Maduro, y amparado en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución venezolana.



Hace meses, Calderón Berti investigó la presunta apropiación en Colombia de recursos que la comunidad internacional donó para los desplazados venezolanos en ese país, un caso que los medios de comunicación de Venezuela bautizaron como "El Cucutazo". Los resultados de esta investigación no se han hecho públicos.