Los contactos privados entre Estados Unidos y Venezuela se mantienen, o al menos así parece. Entre el lunes y miércoles se registró el aterrizaje en Caracas de una aeronave, aparentemente del Departamento de Defensa de EE. UU.



El avión es un Gulfstream G-1159 matrícula N195PA. El lunes 19 de diciembre aterrizó en Caracas procedente de Miami para luego partir a Puerto Rico, según publican medios locales y web especializadas en tránsito aéreo.



Este miércoles, nuevamente la aeronave viaja con destino a Venezuela y estaría aterrizando al mediodía, hora local.

CIA/DOD linked Phoenix Air Gulfstream G-1159 N195PA departed Caracas #Venezuela. pic.twitter.com/MxiAmUkqoh — Manu Gómez (@GDarkconrad) December 19, 2022

Estos vuelos han generado especulaciones sobre posibles intercambio intercambio de prisioneros estadounidenses pero que hasta ahora no han sido comprobados.



En la tarde de este martes se habló de la liberación de Luke Alexander Denman y Airan Berry, quienes fueron detenidos en la Operación Gedeón el 3 de mayo 2020, pero no fue así.



También se especuló sobre un intercambio de los dos estadounidenses por el colombiano Álex Saab, cuya audiencia se desarrolló este martes, pero fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que no se iba a dar un intercambio.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS