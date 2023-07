El Real Instituto Elcano publicó este lunes un informe sobre qué tan importante es en este momento mirar hacia América Latina, que sale a la luz después de que España asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) y tras el acercamiento entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la UE.



Bajo varios aspectos, el Instituto se pregunta si el subcontinente es un fracaso económico. Resaltan, por ejemplo, el desempeño de Venezuela y Argentina que, debido a sus crisis económicas y políticas, aun no terminan de despegar y por el contrario traban el desarrollo total de la región.

El Instituto identificó cuatro elementos que conforman la narrativa más extendida en Europa sobre América Latina: la percepción de que la región ha desaprovechado oportunidades económicas, la falta de estabilidad política y calidad democrática, el derrotismo en la geopolítica y la disminución del interés empresarial en la región. Sin embargo, el informe concluye que estas creencias son prejuicios que no están respaldados por los datos.



El informe sugiere que América Latina no es un fracaso económico en su totalidad, ya que un grupo considerable de países de la región han obtenido resultados macroeconómicos notables.



Además, destaca que la región ha logrado reducir la frecuencia de las crisis de balanza de pagos, de deuda y financieras, pasando de un promedio de cuatro al año entre mediados de los 70 y principios de los 2000, a menos de una crisis al año desde entonces. Sin embargo, Venezuela y Argentina son dos países que no cumplen esta norma.



El punto de análisis para esta norma es la frecuencia con que se presentaron las crisis en la región. Con una mayor estabilidad, América Latina ha bajado su prominencia en cuanto a conflictividad con respecto al resto del mundo. Sin embargo, no ha logrado avances significativos en la convergencia a los niveles de renta per cápita de los países desarrollados durante las primeras dos décadas del siglo XXI.



Este estancamiento se atribuye en gran parte a Venezuela y Argentina, que eran dos de las 169 economías con los niveles de renta más altos en 1945, según Angus Maddison, pero dejaron de serlo en 2018.

Pero no toda la culpa es de estos dos países, pues en general, el crecimiento de la región no ha sido tan acelerado y solo siete países, encabezados por Colombia, y siguiendo con Ecuador, México, Costa Rica, Brasil, Panamá y República Dominicana, muestras mejores avances.



“En los casi tres cuartos de siglo que van desde 1945 a 2018, el salto a esos niveles de renta per cápita de los países desarrollados sólo lo han conseguido 30 países: cuatro exportadores de petróleo (Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial, Omán y Bahréin), dos países con un fuerte sector turístico (Seychelles y Mauricio), dos potencias europeas históricas destruidas en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial (Francia e Italia), Israel, seis tigres asiáticos (Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia y Hong Kong), 14 países europeos (entre ellos España, Portugal y Grecia), más Puerto Rico y Panamá” señala el instituto.

La responsabilidad de Argentina y Venezuela

Según el informe, Argentina y Venezuela son responsables del 75 por ciento de los episodios de crecimiento negativo en América Latina, lo que ha llevado a que el crecimiento promedio de la región esté por debajo del de otras áreas, como Europa, África y Asia. Guatemala y Perú son los únicos países emergentes que han sufrido una sola crisis: la del covid-19.



El informe señala también que América Latina es la segunda región emergente menos vulnerable después de Europa emergente. Sin embargo, deja ver que el 47 por ciento de las alertas de vulnerabilidad se concentran en Argentina y Venezuela.



Ambos países presentan un déficit mayor a 5 por ciento en el PIB. A lo que se le suma la volatilidad de las monedas, siendo Caracas y Buenos Aires los gobiernos que más devaluaciones han efectuado.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

