Son más de 100 años de disputa. El territorio Esequibo técnicamente le pertenece a Venezuela. Desde el Virreinato de Santa Fe y la Capitanía General de Venezuela en 1810, los mapas incluían esa extensión de 160.000 kilómetros al lado venezolano, de por sí rico en minerales y petróleo.



Sin embargo, el Reino Unido también reclamaba el espacio y en un laudo de 1899, considerado írrito por Caracas, se decidió –con la presencia de Estados Unidos- que el espacio no le pertenecía a Venezuela.



Para hacer la historia más corta, en 1966 se llegó al acuerdo de Ginebra en el que se acordaba entre las partes encontrar una resolución dialogada. Justo ese año Guyana se independizó del Reino Unido.

Ahora, con el laudo de 1899, Venezuela no ha podido tomar territorio, de hacerlo, sería una provocación y el conflicto escalaría.



Pero, justo en este momento, la controversia ha resurgido enfrentando a los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Alí, esto después de que el segundo autorizara, en nombre de Guyana, licitaciones petroleras en lo que se conoce como la Fachada Atlántica –que en teoría pertenece a Venezuela- y que comprende el Esequibo.



"Presidente Irfaan, no permita que la ExxonMobil, por sus indebidos intereses, lleve a Guyana a la escalada de un conflicto. No permita que el Comando Sur convierta a su país en una base militar contra la Venezuela de Bolívar", expresó el mandatario venezolano en la red social X.



Ante el revuelo causado por el tema de las licitaciones, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la realización de un referendo consultivo a los ciudadanos sobre el territorio en disputa.



Aún no se conoce ni la fecha ni cuál será la pregunta. Lo que sí se sabe es que debe realizarse antes del 8 de abril, cuando Caracas y Georgetown presenten nuevos argumentos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), organismo que Venezuela no reconoce como árbitro en esta disputa, pero a la que Guyana acudió en 2018.

Este es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un documento histórico que es la base sobre la cual consideramos debe conseguirse la resolución pacífica y acordada entre las partes sobre la controversia territorial del Esequibo.

Sobre el referendo, Guyana se pronunció diciendo que "el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana toma con profunda preocupación la decisión de la Asamblea nacional de Venezuela de llevar a cabo un referéndum sobre la defensa de la falsa reclamación de Venezuela sobre el territorio de Guyana de Esequibo. Guyana opina que esto tiene el potencial de fomentar la tensión entre los dos Estados”.

¿Con quién cuenta Venezuela?

Reino Unido no ha emitido comentarios, pero Estados Unidos sí, causando malestar entre los venezolanos, quienes consideran el asunto un tema sensible e incluso es lo único que ha logrado una opinión consensuada entre chavismo y oposición.



“EE.UU. apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la CIJ entre Guyana y Vzla”, escribió Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

"EE.UU. apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la CIJ entre Guyana y Vzla"

La verdad es que sobre este tema, Venezuela no ha tenido muchos apoyos. En 2019, cuando la disputa política surgida por la autoproclamación de Juan Guaidó, el Grupo de Lima, al que pertenecía Colombia, emitió una declaración en que mostraban "preocupación por la interceptación" de las embarcaciones de Exxon Mobil en lo que catalogaron como "dentro de la zona económica exclusiva de la república cooperativa de Guyana".



Hace unos días la Comunidad del Caribe (Caricom) países con los que Venezuela ha hecho importantes alianzas, se pronunció a favor de Guyana, al igual que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Dinero y recursos

Hernann Escarrá, diputado de larga trayectoria, encabeza actualmente la comisión del parlamento venezolano que trabaja en la defensa del territorio, explicó a los medios que aunque el país no reconoce a la CIJ como árbitro, sí exigirán un pronunciamiento en cuanto a las licitaciones permitidas por Guyana, pues “son incalculables los recursos económicos obtenidos del suelo esequibo y los reclamaremos en su momento”.



Para el opositor Antonio Ecarri, “Guyana intenta robarse 500 billones de dólares apropiándose de reservas ubicadas hasta en la Fachada del Delta del Orinoco”. Ecarri reiteró que Denunciando que este es un monto superior a todos los ingresos que le han llegado a Venezuela en los últimos 60 años.

Sobre El Esequibo: Diputado Hermann Escarrá informa que la fecha para el referendo será definida por el Ejecutivo. Sobre la pregunta, explicó que se han recibido más de 30 propuestas y que serán estudiadas por la comisión

Tal parece que este será un tema que seguirá por unos tantos años si las partes no llegan a un acuerdo. Mientras tanto, Maduro invitó a Ali a sostener un encuentro "cara a cara", con el fin de retomar "las negociaciones de paz".



"Aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana (que) yo (...), a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted, muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar", dijo durante su programa "Con Maduro +".

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS