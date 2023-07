Venezuela cerró el primer semestre con una inflación de 100,8 por ciento, según datos presentados este jueves por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un organismo independiente que se encarga del estudio y monitoreo de la economía del país.



En junio, la inflación fue de 8,5 por ciento, mientras que mayo se ubicó en 7,6 por ciento. Según el Banco Central de Venezuela, el primer trimestre cerró con 96,3 por ciento de inflación.

En este panorama, los salarios en el país -aún en dólares- no son suficientes. Acá presentamos el panorama de cómo es vivir en Venezuela en medio del alza de precios.

La recreación de los venezolanos

La recreación siempre ha sido una actividad importante entre los venezolanos, quienes siempre se las ingenian para compartir entre la familia y amigos, aún en momentos de crisis.



Sin embargo, este rubro también ha experimentado un alza que afecta el bolsillo de los ciudadanos al ubicarse en mayo en 13,3 por ciento del total de componentes que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según indicadores del Observatorio Venezolano de Finanzas.



Para tener una idea de lo costoso que es visitar algunos lugares y comer fuera de casa, presentamos estos indicadores de relación de precios entre Colombia y Venezuela.



Por ejemplo, un desayuno compuesto de una arepa, en Caracas tiene un valor de entre 4 y 6 dólares (los precios en Venezuela en su mayoría se expresan en moneda extranjera a pesar que el bolívar es la moneda oficial).

Menú de un restaurante en Venezuela Foto: Captura de pantalla

En zonas populares se pueden conseguir desayunos más económicos, como empanadas por 1 o 2 dólares.



Pero si el menú es en un local más refinado,en municipios como Chacao o Baruta, un desayuno tipo "americano" puede costar de 8 a 10 dólares el plato.



Pero en Colombia, la cosa cambia. Una arepa venezolana puede tener un valor de entre 7.000 y 10.000 pesos, es decir, 1,7 o cerca de 3 dólares.



A la hora de almorzar también hay variación de precios. En algunos lugares populares o ferias de comidas de centros comerciales, se puede conseguir un almuerzo entre 5 y 6 dólares, el equivalente a un salario mínimo.



Pero en un restaurante un plato estándar puede estar entre los 15 y 20 dólares sin postre, mientras que en Bogotá un almuerzo en un lugar sencillo puede ser de unos 13.000 pesos a 16.000 pesos ( 3,15 y 3,88 dólares).



Un almuerzo en un restaurante de centro comercial comer puede estar entre los 20.000 y 45.000 pesos colombianos, que son unos 4,85 y 10,91 dólares, respectivamente.

La relación dólar-bolívar se encuentra en este momento en 27 bolívares por cada dólar. En el caso colombiano, la divisa es de 4.179 pesos (cambio de hoy).



Para hablar de movilización, si la persona se desplaza en autobús, el pasaje mínimo son 10 bolívares. El sistema metro de Caracas tiene un costo de 4 bolívares y la carrera mínima de taxis tiene un valor de entre 3 y 5 dólares.



En Bogotá, entre tanto, el costo de un taxi, la carrera mínima vale 5.600 pesos, un poco más de un dólar.



Pero si de un café se trata, es posible conseguir una taza por 1 o 2 dólares, incluso 3 o 4 dólares dependiendo del tipo de café, mientras que en Bogotá el precio es de 2.300 pesos a 2.700 pesos.



Dejando la comida a un lado, las actividades recreativas tienen su costo no accesible para todos. Y aunque hay algunos planes económicos como visitas guiadas o museos gratuitos (la mayoría de los museos son gratis en Caracas), otras sí se vuelven caras cuando se habla de un grupo familiar.

Entradas para el teatro para dos personas puede tener un valor de 54 dólares.

Dos entradas al cine unos 7 dólares sin comida.



En la línea de museos: visitar la casa natal de Simón Bolívar, en el centro de Caracas, es gratis. En Colombia, la entrada a la Casa de Bolívar tiene un valor de 6.000 pesos, 1,45 dólares.



Subir al famoso cerro Monserrate en la capital colombiana es gratis si se va a pie, pero en funicular o teleférico, Ida y vuelta 27.000 pesos (6,55 dólares).



En la capital venezolana, visitar el cerro El Ávila tiene un valor de 5 dólares en teleférico para venezolanos, extranjeros pagan 20 dólares.



La entrada a un concierto en Bogotá puede ir desde 100.000 pesos, unos 25 dólares, hasta 10 millones, unos 2.500 dolares.



En Venezuela las entradas pueden ir desde 20 o 50 dólares hasta 5.000 dólares.



Un estudio realizado en diciembre de 2022 por el Foro Económico Mundial posicionó a Nueva York y Singapur como las ciudades más caras en el mundo para vivir.



A pesar de esto, ciudades como Caracas no se pasan por alto; el Foro Económico Mundial posiciona a Venezuela como el país con la tasa de inflación más alta del mundo en 2022, con un 132 por ciento, según el informe Worldwide Cost of Living 2022, lo que afecta enormemente la estabilidad económica y aumenta constantemente los precios para los habitantes y aunque no está entre las ciudades más caras de Latinoamérica (por encima están Buenos Aires o Río de Janeiro) el problema es que con 5 dólares mensuales es cuesta arriba vivir.



Según cálculos y estimaciones de economistas y firmas especializadas, una persona sola necesita al menos 1.200 dólares mensuales para cubrir medianamente sus necesidades mientras que una familia requiere de unos 2.400 dólares mensuales.



Esto incluye un 19,5 % de aumento en el sector servicios, un 6,9 % en el alquiler de viviendas, un 7 % en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas y un 9,1 % en gastos relacionados con el transporte. Asimismo, los costos en el área de la salud se incrementaron un 7,2 %, el vestido y calzado subió un 7,8 %, la educación un 8 %, los restaurantes y hoteles un 8,7 % y el esparcimiento un 9 %

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

