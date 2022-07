Nuevamente, la noticia sobre la posible muerte de un disidente de las extintas Farc en Venezuela es motivo de silencio por parte del régimen de Nicolás Maduro.



Si se llega a confirmar que Luciano Marín, alias Iván Márquez, murió en territorio venezolano, esto no será confirmado ni desmentido por las autoridades chavistas, tal como ha sucedido en el pasado con los alias ‘el Paisa’, ‘Romaña’, ‘Jesús Santrich’ y ‘Gentil Duarte’.



En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme. Foto: Archivo particular

Luego de que EL TIEMPO reveló la noticia en primicia, Maduro aún no se ha referido al hecho. Sin embargo, sí le pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) estar alerta ante supuestos ataques provenientes de Colombia, una declaración que fue calificada como “cínica e irresponsable” por parte del Gobierno de Iván Duque.



No obstante, las declaraciones de Maduro fueron ratificadas por Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia. En su cuenta de Twitter escribió que se mantienen haciendo “seguimiento a los grupos generadores de violencia, con conexiones extraterritoriales, para ponerlos a orden de la justicia. No permitiremos alteraciones al orden interno”.



“Es el hábito del Estado venezolano lucir aparentemente indiferente ante estos hechos”, le dijo a este diario Luis Barragán, diputado de la Asamblea Nacional (AN) opositora, elegida en 2015.



Barragán, integrante de la Comisión Permanente de Defensa de la AN, cree que la muerte de ‘Márquez’ puede estar relacionada con un ajuste y reacomodo que experimentan los grupos irregulares en el país.



El parlamentario cree que la reciente aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales, que para Barrágan es una medida que distribuye el control del territorio venezolano entre el poder central y los distintos grupos irregulares, forma parte de estas disputas que estarían dando como resultado estas muertes de cabecillas.



“Esta noticia requiere de un pronunciamiento del alto mando militar”, insistió el parlamentario, quien ha criticado el silencio del Estado en estos hechos. “Se trata de la seguridad y defensa de la Nación”, agregó.



Analistas y expertos en seguridad insisten en que la técnica de no pronunciarse por parte de Nicolás Maduro es para evitar más señalamientos, pues confirmar la muerte de los disidentes es aceptar que conviven en territorio venezolano.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS