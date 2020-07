Justicia británica respalda a Guaidó en caso sobre oro venezolano

El Tribunal Supremo del Reino Unido le asestó este jueves un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro, al negarle el acceso a más mil millones de dólares en lingotes de oro venezolano, que están depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en una batalla legal iniciada hace dos años.



El dictamen del alto tribunal británico se basó en que el Reino Unido solo reconoce como autentico presidente de Venezuela al líder de la oposición Juan Guaidó, en lugar de a Nicolás Maduro, quien venía exigiendo la devolución de oro depositado en las arcas británicas desde hace más de cincuenta años, para resolver problemas de insolvencia monetaria y supuestamente atender la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19.



Las autoridades venezolanas llegaron a prometer, incluso, que una vez que se vendiera el oro, el dinero se iba a transferir al Programa de Desarrollo de la ONU.



"El gobierno de Su Majestad (la Reina Isabel II) reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela y, en consecuencia, no reconoce a Maduro como presidente constitucional interino de Venezuela", fue la tajante respuesta del juez Nigel Teare, quien leyó la sentencia, ante la mirada atónita de los representantes legales del régimen, encabezados por el abogado que representa en Londres al Banco Central de Venezuela, Sarosh Zaiwalla, quien apenas se atrevió a decir que revisarían la sentencia para pedir una apelación.



En las bóvedas del emisor británico se encuentran 400.000 barras de oro, aproximadamente 31 toneladas.



La batalla legal comenzó al año pasado, dejando al Banco de Inglaterra “atrapado”, en medio de dos reclamos rivales por el oro.



Esto llevó a que el emisor británico le pidiera al alto tribunal que decidiera a quién debería el gobierno del Reino Unido reconocer como presidente venezolano: Nicolás Maduro o Juan Guaidó.



La sentencia en contra de Maduro se produce un día después de que el gobierno del primer ministro Boris Johnson se uniera a la iniciativa de la Unión Europea de ampliar sanciones contra el políticos y empresarios que respaldan régimen de Maduro, y luego de ratificar el reconocimiento británico de Guaidó.

Sede del Banco de Inglaterra. Foto: Bloomberg

Según la firma que representa los intereses de Maduro, insistió en que las barras de oro venezolano están “retenidas como rehenes bajo la dirección del gobierno británico en un intento por ganarse el favor de Estados Unidos”.



El oro venezolano ha estado almacenado en bancos centrales extranjeros de Europa y Estados Unidos, como una forma de garantía de las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela, un mecanismo que usan muchas otras naciones.



Esa estrategia la usan los gobiernos que carecen de capacidad de protección, de medidas de seguridad y de tecnología para impedir que se haga una operación de robo o corrupción interna.



El alto tribunal británico puntualizó en su sentencia judicial que “cualquiera sea la base para el reconocimiento, el gobierno de Su Majestad ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente de Venezuela. Se deduce necesariamente que el gobierno de Su Majestad ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela ... No hay espacio para el reconocimiento de Guaidó como presidente de jure y de Maduro como presidente de facto".



El representante legal de Maduro replicó que “si bien el gobierno del Reino Unido no aprobó al gobierno de Maduro todavía, lo reconoció de facto”, al mantener un embajador en Caracas y que la embajadora venezolana designada por Maduro en Londres permanece en su puesto en Londres, como prueba del reconocimiento del Reino Unido al gobierno de Maduro.



Otro abogado del Banco Central de Venezuela dijo que la sentencia del jueves ignoró por completo "la realidad de la situación sobre el terreno" y dijo que el gobierno de Maduro estaba "en completo control de Venezuela y sus instituciones administrativas".

