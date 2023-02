Este jueves se dio un nuevo encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Se trata del tercero desde que el colombiano llegó a la Casa de Nariño. Los dos primeros ocurrieron en Caracas, en el palacio presidencial, y el último se dio este 16 de febrero a unos centímetros –ni siquiera metros- de Norte de Santander.



(Lea también: ¿Por qué Nicolás Maduro no viaja a Colombia para encuentro con Gustavo Petro?



Solo un par de horas antes se supo que los dos presidentes estarían en el puente de Tienditas.

Fue un tuit del embajador de Colombia en Venezuela lo que confirmó que Maduro acudiría al encuentro para la firma con su homólogo del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial N° 28. Una raya blanca dibujada en el piso dividía literalmente el espacio entre los mandatarios, dejando por sentado los límites de ambas naciones.

Llegamos a Santo Domingo (Venezuela) donde esperamos al presidente @NicolasMaduro y vamos rumbo a San Antonio para asistir al encuentro con el presidente @petrogustavo para la firma del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial 28. pic.twitter.com/MlLtH0WNkA — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 16, 2023

Maduro se limitó a estar en su lado de la “raya”, sin pisar territorio colombiano o, al menos, no ante las cámaras. Sobre él aún pesa una recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura, una suma de 15’000.000 de dólares.



Y aunque las relaciones con su vecino parecen ir en buena marcha, aún los pasos son con cautela. El mejor ejemplo es que la conexión aérea Bogotá-Caracas sigue sin darse con fluidez, también por un tema de sanciones de Estados Unidos impuestas a la estatal venezolana Conviasa.



Los viajes de Maduro al exterior comenzaron a limitarse desde 2018 cuando ocurrió un intento de magnicidio en agosto, durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.



Seguido a eso, en 2019, el efecto Juan Guaidó hizo que unos 60 países dejaran de reconocerlo como presidente. Luego, en 2020, llegó la petición de captura por parte de Washington que lo acusaba de narcotraficante. La pandemia también sumó para el encierro del mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

La última visita de Maduro a Colombia fue en 2014. Foto: Minci

Pero en 2021, Maduro apareció en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en México, desatando críticas al presidente de ese país, Manuel Andrés López Obrador. Colombia fue uno de los países que reclamó la presencia del venezolano. Muchos cuestionaron “la osadía” de Maduro.



En junio del año siguiente, luego de unos cuantos años, encabezó una gira por Eurasia, dando fin al encierro. Al menos seis países visitó, incluyendo a Turquía e Irán. No pasó, nada. El mandatario no fue capturado por Estados Unidos.



Ahora se acerca unos centímetros a territorio colombiano, pero no se concreta de manera definitiva su presencia en Colombia, dando un mensaje de proximidad e incluso retador.



Hasta la disposición de las sillas de los asistentes al acto estaba demarcada por la línea blanca que dividía la frontera. Aún Maduro no se atreve a desafiar concretamente a los Estados Unidos y más allá de eso, Petro prefiere mantener las buenas relaciones con ambos Estados.

Cronología de la relación Maduro- Colombia

Maduro ha tenido encuentros y desencuentros con Colombia. Desde que era canciller se ha hecho presente en el vecino país.



El 7 de agosto de 2010, Maduro –quien era canciller- acudió a la toma de posesión de Juan Manuel Santos en representación de Hugo Chávez.



El 8 de agosto de 2010, la canciller María Ángel Holguín viajó a Caracas y sostuvo una reunión con el canciller Maduro.



El 10 de agosto, Maduro acompaña a Hugo Chávez a Santa Marta para celebrar el primer encuentro entre Santos y Chávez.



El 20 de agosto, Holguín viaja otra vez a Caracas y oficializa junto a Maduro, los acuerdos del 10 de agosto.



En marzo de 2011, Holguín y Maduro se ven de nuevo en Bogotá y preparan un nuevo encuentro entre los presidentes.



En 9 de abril de 2011 se realiza un nuevo encuentro entre Santos y Chávez, esta vez en Cartagena. Maduro estuvo presente.



El 3 de octubre de 2011 se da una nueva reunión de cancilleres en Caracas.



El 24 de octubre de 2011 Los cancilleres sostienen un nuevo encuentro en Bogotá.



El 15 de abril de 2012, el canciller Maduro y el presidente Santos firmaron en Cartagena, seis anexos al Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza comercial.



El 24 de mayo de 2012, los cancilleres se reúnen en Caracas.



El 18 de enero de 2013 se da una nueva reunión de cancilleres en Caracas.



Ya como presidente, luego de la muerte de Hugo Chávez, Maduro continúa su relación con Colombia. Y en 2014, en Cartagena, Santos y Maduro encabezan una reunión para tratar temas de política y seguridad.



En 2015 Maduro da la orden de expulsar a los colombianos en la frontera, generándose una crisis compleja. Ese año, ambos mandatarios se ven las caras en Quito, por mediación del presidente de Ecuador, Rafael Correa.



En 2016 Juan Manuel Santos llega a Venezuela a reunirse con Maduro para seguir tratando el tema fronterizo. Desde entonces, la relación se deterioró y no fue sino hasta ahora que Maduro se acercó al vecino país.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS