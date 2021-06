¿Por qué Maduro no abre la frontera y cuáles son las consecuencias?

Tras haber tildado de “intempestiva” y “unilateral” la decisión del gobierno de Colombia de reabrir sus pasos fronterizos con Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene cerrado su lado de la frontera.

Desde el estado Táchira, limítrofe con Norte de Santander, la diputada opositora electa en 2015, Karin Vera, lo confirmó a este diario.



Para ella, como para otros, argumentar falta de medidas de bioseguridad contra la covid-19 en los puentes internacionales sería tan solo una “excusa” del régimen.



A su juicio, habría una única razón por la que Maduro no accede a abrir la frontera y está forzando a todos –tanto a los que quieren salir de Venezuela hacia Colombia, como a los que quieren venir de Colombia a Venezuela– a seguir usando los pasos ilegales: “Las trochas son negocios donde ganan todos los involucrados, es por ello que no les conviene que sea restablecido el paso legal por los puentes”.



Ya lo había advertido a este diario el coordinador de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona: “Las trochas terminan siendo el reducto de lo ilegal, la gran empresa de los grupos armados irregulares, el financiamiento para ellos (…) el cierre de la frontera solo les favorece a ellos, quienes terminan haciendo ganancia de cualquier actividad que ocurra por estos pasos ilegales”.



Y no solamente los irregulares. De acuerdo con Vera, algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) también se verían beneficiados.



Por el Puente Internacional Simón Bolívar, según esta diputada opositora, solo estarían pasando algunos casos de urgencia médica por el “corredor humanitario”. Los comerciantes, incluso, estarían siendo obligados a pasar sus mercancías por las trochas, donde, según Vera, deben cumplir con puntos de pago o de control” establecidos por los que operan la zona.



“Esa acción genera dividendos económicos millonarios en divisa que son distribuidos entre la irregularidad, las Fuerzas Armadas y el régimen encabezado por Nicolás Maduro”, aseguró la parlamentaria.

Así ha sido la jornada de reapertura en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Foto: Migración

Nada más en el estado Táchira, Fundaredes contabiliza más de 250 trochas, que se suman a las más de 180 que habría en el estado Zulia y a las más de 110 del estado Apure.



Vera exhortó al régimen a abrir los puentes no sólo para “proteger la vida de la gente que se arriesga (en las trochas) al enfrentar a la naturaleza cuando crecen los ríos”, sino para acabar con el negocio en estas y darle prosperidad a la región tachirense con los ingresos generados de manera legal por medio de la aduana y el fisco nacional.



La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, por su parte, propuso al gobierno colombiano cerrar las trochas en la frontera del Norte de Santander, ante la que aseguró era una “negativa del gobierno venezolano de activar la economía formal por los puentes internacionales”, para bloquear así los “negocios irregulares”.



“Es prioridad garantizar el paso por los puentes de más de 4.000 estudiantes que viven en Táchira y estudian en Norte de Santander, donde ya están iniciando clases presenciales a razón de los avances de la vacunación covid. ¿El gobierno venezolano los obligará a pasar por trochas?”, cuestionó Gómez.



Los transportistas, por su parte, también alzaron la voz este jueves.



“Para el sector del transporte de carga es fundamental que se abran los puentes fronterizos. Se requieren insumos y materias primas para que se empiece a reactivar la producción. El sector de carga de transporte terrestre que hace operaciones en la frontera se está convirtiendo en el principal medio para el comercio internacional”, advirtió en un programa radial el director social de transporte de carga en el estado Táchira, Wladimir Tovar.

