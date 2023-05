El Gobierno de Nicolás Maduro otorgó a Camila Fabri de Saab, esposa del colombovenezolano Álex Saab, preso en Estados Unidos, un pasaporte diplomático a pesar de que la mujer no cuenta con ciudadanía venezolana.



Como esposa de Saab le corresponde este beneficio según la Convención de Viena, sin embargo, Fabri no es venezolana, por lo que se ha abierto el debate en cuanto a la legalidad o no del proceso.

La noticia se conoce por una sentencia del 12 de mayo del Tribunal Supremo de Justicia en la que declara procedente una acción de amparo interpuesta por Fabri en favor de su esposo y en la que el Estado venezolano se compromete a seguir las diligencias para exigir la liberación del empresario acusado de testaferro de Nicolás Maduro.



Aunque amparada por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961, juristas y diplomáticos explicaron a EL TIEMPO, que se debe analizar la entrega del documento porque Fabri se declara ciudadana italiana y no venezolana , por lo que ese aspecto sería el motivo de una posible irregularidad.

Sentencia del TSJ que evidencia estatus de pasaporte de Fabri. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, juristas e integrantes del Movimiento Free Álex Saab, indican que no hay ningún vicio en el proceso y que además de ser esposa del diplomático (estatus otorgado por el gobierno de Maduro), Fabri pertenece a la delegación oficialista que participa en el diálogo con la oposición.



Indhriana Parada, abogada e integrante del movimiento en defensa de Saab, explica que pertenecer a la delegación del diálogo hace que Fabri tenga ese estatus.

Sí, Perfectamente válido y legal.



Si no lo entienden es porque no conocen las leyes nacionales e internacionales:



1. Les recuerdo que Camilla Fabri Saab es la esposa de un funcionario diplomático de la República Bolivariana de Venezuela en una misión especial ante otro… https://t.co/43KMgShfyk — Indhriana (@indhriana) May 18, 2023

Fuentes confirmaron a EL TIEMPO que la esposa de Saab tiene ya bastante tiempo con el documento, pero no dieron más detalles.



Corresponde a la administración venezolana aclarar el mecanismo de legalidad sobre la nacionalidad y correspondencia de este tipo de pasaporte.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

