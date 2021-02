¿Por qué continúan las sanciones a funcionarios del régimen de Maduro?

Diecinueve funcionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron agregados, este lunes, a la lista de sanciones de la Unión Europea (UE).



“Son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, explicó la UE en un comunicado de prensa.

La cifra de funcionarios venezolanos sujetos a sanciones en Europa, y, por ende, con prohibiciones de viaje y congelación de activos, ascendió, así, a 55.



(Le puede interesar: Maduro se queja ante la ONU por las sanciones a Venezuela)



“Estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden revertirse”, advirtió la UE.



La noticia se conoció en la misma mañana en la que el cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se quejó por las sanciones, durante su intervención virtual en la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



"Enfrentamos una agresión económica multidimensional, que ha ignorado los llamados de Naciones Unidas y del pueblo venezolano a detener estas acciones en tiempos de la pandemia", dijo Maduro, al denunciar la imposición de más de 450 sanciones, que tildó de “unilaterales e ilegales”, presuntamente contra “el pueblo venezolano”.



En un encuentro virtual con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) –de la que EL TIEMPO hace parte–, la profesora Carmen Beatriz Fernández, de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (Avencopol), habla de un movimiento internacional que perseguiría un nuevo proceso de negociación en Venezuela, en el que la comunidad internacional, como sancionadora, tendría sillas asignadas.



“Las nuevas sanciones que salen hoy (lunes) tienen una coletilla muy interesante, y es una coletilla que pretende ser un gancho o un caramelo, que es esa explicación de que las sanciones son reversibles. Ese creo que es un mensaje importante que se está lanzando”, refirió Fernández.



A su juicio, las nuevas medidas anunciadas por Europa deben leerse en conjunto con otras acciones recientes de la comunidad internacional en relación con Venezuela, como el reciente llamado del Grupo Internacional de Contacto a retomar la hoja de ruta democrática, y en el que ya apuntaba a que detrás de estas acciones de la comunidad internacional es la necesidad de que exista un nuevo árbitro electoral, confiable, en Venezuela, que pueda convertirse en el principal interlocutor de la comunidad internacional en la nueva oportunidad de negociación.



(Lea aquí: Un corte eléctrico deja a oscuras a Maracaibo, en Venezuela)



“Eso pareciera estar en el ambiente. De que se logre o no esta opción dependerá el panorama electoral de 2021”, advirtió Fernández.



El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken –quien ya reconoció al líder opositor Juan Guaidó como interlocutor–, se asomarían como dos figuras importantes en este proceso que se estaría bregando, en el que, según Fernández, también estarían nuevamente Colombia, España, Noruega y el Vaticano.



“A estas alturas y hoy, particularmente, después de las 19 nuevas sanciones (…) debería todo el entorno de Maduro que está presionado por esas sanciones bajarse de esa nube, de esa venta de humo que viene haciendo Maduro diciendo que van a aflojarse las sanciones”, dijo Fernández, quien insistió en que las nuevas medidas de la UE son “claramente multilaterales”.

Informe 'a la medida'

Las 19 nuevas sanciones se anuncian pocos días después de que la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y Derechos Humanos, Alena Douhan, compartiera las observaciones preliminares de su visita a Venezuela, y manifestara su preocupación porque las sanciones financieras y petroleras, a su juicio, “han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes” en Venezuela; de allí que instara a levantarlas.



En su alocución ante el Consejo de DD. HH de la ONU este lunes, por cierto, Maduro citó reiteradamente el informe de Douhan.



“Tan cómodo y tan a la medida es el informe como para llevártelo como cita principal a esa instancia tan importante”, dijo Fernández al responder a una pregunta de este diario sobre cómo podía interpretarse esto



Como ella, sin embargo, otros expertos locales, como el politólogo John Magdaleno –también miembro de la Avencopol– insisten en diferenciar sanciones personales –como las que impuso este lunes la UE– de las sanciones financieras y petroleras.



(En otras noticias: ¿Qué busca Maduro atacando a Duque?)



“El gobierno de Maduro está intentando utilizar ese hecho como parte de su narrativas para buscar una flexibilización cuando menos de ese tipo de sanciones (financieras y petroleras), que son las que más le pegan, no las personales, porque afectan finanzas estatales, que son mucho más gruesas que las finanzas personales”, dijo Magdaleno a EL TIEMPO.



Fernández, sin embargo, acotó que aun cuando las sanciones individuales son menos importantes desde la perspectiva del Estado, son “muy relevantes” para el entorno inmediato de Maduro.



“Y son en verdad las que están presionando a Maduro a hacer ciertas cosas”, dijo.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

Lea también

- Leopoldo López reta a Maduro a ir juntos a la Justicia internacional

- Maduro vuelve a amenazar a Colombia: ordena 'limpiar cañones'

- Venezuela dice que Colombia intentó sabotear su sistema de armas