Estos son los motivos de los venezolanos para protestar

Sus 68 años de vida no le impidieron a Chela Santana recorrer, andando, los dos kilómetros que separan la plaza Altamira de la plaza José Martí, en Caracas, punto de concentración de todas las movilizaciones que hubo este sábado en la capital venezolana.



“Vengo desde la época de (Marcos) Pérez Jiménez (dictador venezolano 1953-1958) y nunca en mi país yo había sufrido tanto deshonor como estamos sufriendo ahorita”, declaró, mientras caminaba por la conocida avenida Francisco de Miranda, en Caracas.



En simultáneo, se registraban multitudinarias manifestaciones en estados como Táchira, Falcón, Zulia, Mérida y Lara.

Santana enumeró una lista de razones por las cuales salió a protestar este sábado, atendiendo el llamado del líder opositor Juan Guaidó: “Quiero libertad para mi país. Estamos sufriendo demasiado, las personas están muriendo de hambre, no hay servicios de salud, no hay medicina, estamos en un deterioro total”.



Como ella, Nuria Conde, de 61 años, volvió a las calles. Fue inevitable que llorara mientras contaba sus motivos para protestar. “Tenemos que dar la cara a ver si alguna vez nuestros hijos pueden regresar a esta Venezuela tan golpeada”, dijo, al tiempo que manifestó sentirse “ahogada” por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y de agua.



La diáspora venezolana ya supera las cuatro millones de personas, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur).

Algunos, como el médico Juan Guillermo Requesens, también quieren volver a tener a sus hijos cerca. En su caso, aunque está en Caracas, no lo puede abrazar cada vez que quiere, porque está recluido en una sede de la policía política: se trata del diputado y preso político Juan Carlos Requesens.



“Estoy marchando por Venezuela, por los presos políticos, no solamente por Juan. Por la crisis más profunda y grave que ha pasado el pueblo venezolano (…) Juan está fuerte y manda a salir adelante (…) Si él no se rinde, nadie se rinde aquí”, dijo en las inmediaciones del sitio desde el que, poco después, declararía Guaidó para anunciar los próximos pasas de la agenda de protesta sostenida.



Juan Carlos Requesens está preso desde el 7 de agosto de 2018, acusado de encabezar el atentado fallido contra Nicolás Maduro que se registró ese año. Su juicio comienza este 25 de noviembre.



Los jóvenes también salieron a protestar, por sus razones particulares. “Tengo 19 años viviendo en una dictadura en la cual no he podido vivir lo que realmente es la vida del adolescente, del estudiante universitario, debido a la inseguridad, a la escasez (…) También por el tema de que nos quieren violar la autonomía universitaria”, resumió el estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Omar Kilsner, mientras caminaba hacia Chacaíto.



Esta semana, Guaidó visitó la UCV, desde donde anunció que la protesta que comenzó este sábado sería sostenida.

Opositores del Gobierno de Nicolás Maduro marchan este sábado 16 de noviembre de 2019 en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña Durante las últimas semanas las fuerzas políticas que se oponen al chavismo han estado animando a la población a participar en esta manifestación. Foto: Andreína Itriago Un manifestante a favor del líder opositor Juan Guaidó hace parte de las protestas de este 16 de noviembre contra Nicolás Maduro, quien también hizo un llamado a sus seguidores a manifestar. Foto: AFP / Federico Parra

Y, por supuesto, los trabajadores no se quedaron en casa. Muchos de ellos han sido protagonistas de protestas por mejores beneficios laborales en las últimas semanas, como los enfermeros y las maestras.



“A los trabajadores nos sobran razones para luchar. Estamos aquí porque no tenemos salarios dignos y obviamente, como no tenemos salarios dignos, la alimentación de un trabajador o para alimentar a nuestras familias no nos da”, dijo Mauro Zambrano, representante del sindicato de hospitales y clínicas de Caracas.



Como él, son muchos los venezolanos que tienen esperanzas en este retorno a las calles, sobre todo con el antecedente de Bolivia.



“Imagínate que salgamos todos, que seamos más de un un millón de personas protestando pacíficamente, eso puede traer grandes cambios, como sucedió en Bolivia, y para allá es para donde tenemos que ir”, acotó.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsale de EL TIEMPO en Caracas