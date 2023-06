En días recientes, el Fiscal de la República, Tarek William Saab, informó sobre las detenciones de agricultores venezolanos que, ante la escasez de combustible que enfrenta el país, no han podido trasladar sus cosechas y que, en muchos casos se han visto obligados a tirarlas a los ríos.



A los detenidos –algunos subieron videos a las redes botando las hortalizas- se les acusa de boicot, delito contemplado en la Ley de Precios Justos. Tomates, zanahorias y plátanos son algunas de las frutas y verduras que aparecen en las imágenes.

“Hablamos de que hay más de 25 mil productores hortícolas y frutícolas y solamente tres o cuatro que hayan botado su producción, por frustración o por rabia también para visibilizar la problemática (...) aquí no va a haber desabastecimiento de alimentos, invito al ciudadano fiscal a que vaya a visitar los mercados a cielo abierto, supermercado” dijo a EL TIEMPO, Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).

Productores de Trujillo botan su mercancía ante la escasez de combustible



La escasez de gasolina que afecta a casi todo el país, pega con más fuerza a los agricultores de los Andes venezolanos, quienes sufren para sacar su producción a la ciudad al tener sus camiones varados pic.twitter.com/k7Xytju97x — Te amo Venezuela (@teamovzlatoda) June 15, 2023

Para Fantinel, el problema es que Caracas, la capital del país, no representa la realidad a la que se enfrentan los agricultores, pues no hay escasez de combustible y los servicios funcionan mejor que en el interior del país.



Fantinel recuerda que la situación en el interior del país con el tema de la distribución de la gasolina y del diésel ha traído problemas para el campo venezolano, para la agricultura y la ganadería, pues se hace difícil sacar cosechas. A veces, incluso, se hace imposible.



“Tenemos zonas fuera de lo que son las capitales donde la gasolina a veces no llega ni en una semana ni en 15 días ni en un mes, o no llega”, lamentó Fantinel.

#AHORA #Aprehendido Barazarte Trompetero Jhonar: quien al margen del orden jurídico destruyó gran cantidad de alimentos (tomates) lanzándolos al río y violando así la Ley de Precios Justos (BOICOT). El mismo será presentado ante los tribunales competentes para ser #imputado por… pic.twitter.com/tNcUYYXAmT — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 20, 2023

En los videos publicados en redes por los mismos productores se ve cómo arrojan las cosechas. “Aquí desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible. Esto está demasiado barato y no da para llevarlo hasta el mercado de Coche”, dijo la semana pasada Barazarte Trompetero, un agricultor que ahora está encarcelado.



Por su parte, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) solicitó al fiscal Saab la liberación de los trabajadores del campo.



"Señor Fiscal, no hay nada más frustrante para quien trabaja venciendo obstáculos y dificultades: financiamiento, vialidad, guías de movilización, servicios, inseguridad, precios, matracas, etc; que entender que después de producir y cuidar sus productos, intentar sin éxito alguno poder colocar sus cosechas", reza el documento firmado por Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

#AHORA #Aprehendido el sujeto Ysnet Antonio Rodriguez Mambel quien en el Municipio Pueblo Llano de #Mérida: destruyó gran cantidad de alimentos ( zanahorias ) lanzándolos al río y violando la Ley de Precios Justos (BOICOT)… El mismo será #presentado el Lunes 19/06/2023… pic.twitter.com/OhIW0YFpkj — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 19, 2023

Para el Gobierno, detrás de la pérdida de las cosechas, existe una motivación política. “Yo creo que hay algo político detrás de todo eso, porque los campesinos tienen por norma ser buena gente, espléndidos con sus cosas. Cuando a un campesino se le da una cosecha de maíz le da a los vecinos y comparte su felicidad, su suerte, de que la cosecha fue satisfactoria”, dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.



Los productores del campo trasladan sus cosechas desde zonas de montaña hasta las capitales del país. En el caso de Caracas, todas las mañanas llegan productos al famoso mercado popular de Coche, donde los minoristas compran las frutas y hortalizas.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

