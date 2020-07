¿Por qué vuelve a caer la producción de petróleo en Venezuela?

Las malas noticias no paran para Venezuela.



En su más reciente informe del mercado petrolero, con cifras actualizadas al mes de junio, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) refiere una caída en la producción venezolana de casi 200.000 barriles diarios (bd), en relación con las cifras reportadas por fuentes secundarias en mayo, para quedar por debajo de los 400.000 bd.

Incluso, el régimen venezolano, al reportar una producción de 393.000 bd en junio, reconoció haber bajado de esa línea, hasta llegar a niveles de producción de hace casi 100 años.



(Lea aquí: Venezuela ya solo produce la mitad de petróleo que Colombia)



Y, aunque con una diferencia a favor de 37.000 bd –en relación con los 356.000 bd reportados a la OPEP por fuentes secundarias–, la cifra oficial dista mucho de los 3,4 millones que producía Venezuela antes de la llegada del chavismo al poder, y más aún del récord de 3,7 mbd de 1970.



“Buena parte de esa caída es de (la estatal) Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y un poco menos de las empresas mixtas que también, por supuesto, han caído”, explicó a EL TIEMPO el economista Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker en Houston.



Según Monaldi, el panorama de la vertiginosa caída de Pdvsa es así: en poco más de 20 años pasó de producir 3,1 mdb de los 3,4 que se producían antes del ascenso de Hugo Chávez, a 600.000 bd de los 1,3 mbd que se producían hace poco menos de dos años con su sucesor Nicolás Maduro.



De hecho, las cifras del informe más reciente de la OPEP pudieran ser incluso más bajas.



(Le puede interesar: Opositores que pidieron transparencia a Guaidó rechazan negociaciones)



“Nuestros cálculos de lo que se produjo entre Oriente (Monagas), Occidente y la Faja (Petrolífera del Orinoco) dan 280.000 barriles por día, en junio. Y eso continúa bajando”, aseguró el dirigente sindical de Pdvsa Iván Freites a EL TIEMPO, mientras confirmaba esa sensación de Monaldi de que las cosas iban peor en el mes en curso.



“Hemos pasado a ser un país insignificante en cuanto a la producción petrolera”, reconoció a este diario Rafael Álvarez-Loscher, socio director de Iuriscorp, una firma con sede en ciudades de Venezuela, Estados Unidos y España, y quien también prevé números más dramáticos “a la vuelta de la esquina”.



A juicio de Álvarez Loscher, la estatal petrolera se convirtió en una suerte de herramienta “para coadyuvar al control social tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro”.



Y a la destrucción de Pdvsa, como principal causa de una situación que tilda de “catastrófica, Monaldi suma un “fracaso total” en el ámbito de inversión extranjera.



“No se desarrolló un solo nuevo proyecto que no estuviera de la época de la apertura (de la estatal petrolera a trabajar con empresas extranjeras, durante los años 90). En Venezuela, durante Chávez, a pesar de que se firmaron toneladas de proyectos, lo único que se desarrolló fue un proyecto de gas costa afuera en Paraguaná. Lo demás no se ha hecho”, lamentó Monaldi.



(Lea también: Venezuela reactivó contacto con Noruega tras diálogos con la oposición)



El mes pasado, en particular, los especialistas consultados destacan la incidencia de la paralización de todos los taladros de perforación. Tomando como referencia reportes de Baker Hughes, que hablan de un máximo de 119 taladros de perforación operativos en la época de la apertura petrolera, a alrededor de 60 en buena parte del chavismo, Monaldi insiste en que Venezuela está ante un desastre “inimaginable”.



“Si no perforas, la producción cae 20 por ciento, por año. Y no solo no están perforando, sino que están cerrando producción”, acotó, al tiempo que se refirió al deterioro de la capacidad de almacenamiento, que ha llevado al cierre de pozos, lo que a su vez trae consecuencias "gravísimas".



Según estimaciones de Monaldi, el segundo semestre de este 2020 será mucho peor que el primero: ingresarán menos de 3.000 millones de dólares por exportaciones petroleras, muy por debajo de los 14.000 que ingresaron en 2019 por el mismo concepto, que ya representaban menos de la mitad de los 29.000 que ingresaron durante 2018.



(En otras noticias: Maduro dice que el 70 % de contagios venezolanos se dan en fiestas)



“Estamos hablando de una caída estrepitosa (…) Y es sin contar que parte de eso lo usarán para importación de gasolina, para lo poco que puedan pagar en dólares de la industria petrolera. Esto es una cosa que no habíamos visto jamás”, dijo Monaldi.



Para Álvarez-Loscher queda al aire una gran pregunta: “¿De dónde va a subsistir tanto el Gobierno como los privados?”.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS