La Embajada de Venezuela en Colombia queda nuevamente vacante. A su cargo estaba Félix Plasencia, uno de los pocos diplomáticos de carrera con los que cuenta la administración de Nicolás Maduro y razón por la cual se le había asignado tan importante reto, tal como era el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.



La razón de la remoción es que el diplomático ahora es el nuevo secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-Tcp), en sustitución de Sacha Llorentty Solíz.

Una fuente del alto gobierno le confirmó a EL TIEMPO que Plasencia dejaba la embajada venezolana en Colombia pero que no había una decisión sobre quién sería su reemplazo.



Este diario también consultó al equipo de trabajo de Plasencia pero no hubo respuesta. Hasta ahora la sustitución no es oficial.



Plasencia ha ocupado importantes cargos estratégicos para el chavismo. Pasó de ser el embajador en China a canciller, en sustitución de Jorge Arreaza, quien mantuvo una política más calmada en materia de exteriores.

Saludamos al compañero Félix Plasencia, nuevo Secretario General del ALBA -TCP, quien ha desempeñado un rol impecable en cada tarea encomendada de la Revolución Bolivariana, y que estoy seguro seguirá avanzando en el objetivo de unir a nuestros pueblos. ¡Éxitos!

Al llegar Plasencia a la Cancillería, retomó las giras internacionales y firmas de acuerdos con países de Latinoamérica, Europa y África. Del Servicio de Exteriores pasó al mando del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela y luego a la embajada de Venezuela en Colombia, en la que fue designado por el presidente Maduro el pasado 11 de agosto. Es decir, saldrá de su cargo tan solo cuatro meses después de su nombramiento.



Al volver a la escena internacional, Nicolás Maduro ha sido enfático en retomar la agenda del Socialismo del Siglo XXI en el continente, por lo que el Alba es una punta de lanza para aglutinar a los mandatarios de izquierda que están de regreso en la región.



Tener a Plasencia en este organismo implica un paso estratégico de Venezuela, dejando las bases sentadas para el restablecimiento de las relaciones con Colombia, que ya andan en su cauce, y ahora asumiendo un compromiso de moldear la estrategia política en el Alba.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

