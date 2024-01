El mensaje de Nicolás Maduro a Piedad Córdoba tras su muerte: 'Guerrera incansable'

Sobre la una de la tarde de este sábado, 20 de enero, se conoció que la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba murió en Medellín de un paro cardíaco. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tuvo una cercana relación con ella, le envió un sentido mensaje en sus redes sociales.



La senadora fue hallada desmayada por sus escoltas en la habitación principal de su apartamento en la Carrera 63b con calle 37, en el edificio Chenoa, en Medellín, y trasladada a la Clínica Los Conquistadores, a donde llegó sin signos vitales y se confirmó que su deceso fue por un infarto.



"Querida amiga Piedad cuántas batallas te tocó enfrentar y librar por tu Patria. Guerrera incansable y una de las mujeres más valientes que he conocido, una gran revolucionaria, luchadora, ferviente defensora de los Derechos Humanos y de la Paz del pueblo", afirmó Maduro en su cuenta de X.

En la publicación añadió que, a pesar de enfrentar "grandes amenazas", en Córdoba "prevaleció su moral y esa fuerza para salir adelante ante cualquier dificultad. Era inmenso el amor por su Colombia querida".



Finalmente, dijo que desde el país vecino, "tierra bolivariana que tanto quiso", envía sus "más sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo colombiano".



"Tu nombre, tu idea y tu gran legado de lucha, trascienden hoy al escalafón más alto de los que seguimos este camino de transformación de nuestros pueblos. ¡Piedad Vive, la lucha sigue!", agregó.

Querida amiga Piedad cuántas batallas te tocó enfrentar y librar por tu Patria. Guerrera incansable y una de las mujeres más valientes que he conocido, una gran revolucionaria, luchadora, ferviente defensora de los Derechos Humanos y de la Paz del pueblo.



A pesar de enfrentar… pic.twitter.com/HJnjNDOukI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 20, 2024

Lo que se sabe de la muerte de Piedad Córdoba

Luego de que fuera trasladada al centro médico de la capital antioqueña, según un comunicado de la Clínica Los Conquistadores, la hasta hoy senadora intentó ser reanimada por los médicos por alrededor de 20 minutos.

Falleció en la tarde del sábado 20 de enero. Foto: Instagram: @piedadcordobaruiz.oficiaL

"Se trató de un paro cardiaco no presenciado y tras no resultar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, estas se suspenden y se declara a la paciente fallecida", indicó el doctor Martín Mora Rendón, director médico de la Clínica Conquistadores.



Tras establecerse su deceso, la Policía realizó el levantamiento del cuerpo en el centro médico. Luego, funcionarios de la Sijin fueron hasta el apartamento para hacer una inspección en el lugar donde fue hallada desmayada y, posteriormente, el cadáver fue llevado hasta Medicina Legal.



Varias personalidades políticas se han pronunciado sobre la muerte, entre ellos, el presidente Gustavo Petro, quien escribió:



"Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por un época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el dialogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal", fue el mensaje del jefe de Estado

Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por un época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el dialogo y la paz,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2024

Asimismo, la vicepresidente Francia Márquez escribió en sus redes sociales que lamenta "profundamente" el fallecimiento de Córdoba. "Una mujer que abrió las puertas de la política colombiana a las mujeres afrodescendientes y que luchó de manera incansable por la paz y la justicia social en nuestro país", agregó.



Por otro lado, con respecto a los procesos que se adelantaban en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y por lo que se ha denominado la 'Farcpolítica', la Corte Suprema afirmó que se cierran de inmediato las investigaciones.



"La acción penal se extingue de manera inmediata", explicaron fuentes del alto tribunal. Sin embargo, la Corte había compulsado copias a la Fiscalía para que se indagara el patrimonio del entorno próximo de Piedad Córdoba y ese caso continuará en la justicia penal.

