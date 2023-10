Petróleo y elecciones, en juego tras acuerdo entre Caracas y Washington

Estados Unidos y Venezuela alcanzaron acuerdos que hace unos meses eran impensables, como el levantamiento temporal de sanciones a Caracas y el permiso a la estatal Conviasa de aterrizar en suelo estadounidense por temas migratorios.



Maduro ha llamado a “una nueva etapa” de las relaciones rotas desde 2019, cuando Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Sin embargo, la administración de Joe Biden ha sido muy clara al insistir que todo alivio de sanciones dependerán de la voluntad política que muestre el chavismo; de lo contrario, se pueden revertir las licencias otorgadas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al sector minero.



Para Brian Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU., no se puede especular en qué forma sería la revisión de las concesiones si el chavismo no cumple con sus compromisos, que básicamente son garantizar derechos políticos estipulados en las Constitución. “Confiemos que van a tomar pasos positivos hacia elecciones”, dijo Nichols a EL TIEMPO.



Precisamente ese es el punto neurálgico de los acuerdos, que empezaron con una firma el lunes en Barbados entre oposición y oficialismo, en el que ambos –pero en especial Nicolás Maduro– se comprometían a garantías electorales de cara a las presidenciales de 2024, el problema es que se niega a eliminar inhabilitaciones a opositores como María Corina Machado, la preferida para ganar las primarias que se realizan hoy en ese país y que buscan al contrincante de Maduro.



Citgo Petroleum Corp es filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Foto: Efe



“Es una flexibilización temporal y condicionada”, dice Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, quien reitera que el texto firmado en Barbados no señala el tema de las inhabilitaciones, al menos de manera explícita. “El Gobierno venezolano nunca hizo una promesa de habilitación, pese a la solicitud permanente de EE. UU.”



Todo parece indicar que las inhabilitaciones siguen siendo una línea roja que no cruzará Maduro, ni bajo la presión de pérdida de los beneficios obtenidos. FACEBOOK

Y luego de las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, sobre si a finales de noviembre no se eliminaban las inhabilitaciones se revocaban las licencias de Pdvsa, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, calificó los comentarios de “metiches” e insistió que en Barbados no se llegó a ese acuerdo.



“Todo parece indicar que las inhabilitaciones siguen siendo una línea roja que no cruzará Maduro, ni bajo la presión de pérdida de los beneficios obtenidos”, insiste León.



Lo cierto es que hasta no aclarar ese panorama, las licencias dadas por EE. UU. permiten al Banco Central de Venezuela, que también estaba sancionado, hacer transacciones y negociar en mercados occidentales. Aunque los economistas consideran que difícilmente en seis meses, que es el tiempo que dura de primer momento el alivio de sanciones, se vea una avalancha de inversiones, sí es un paso para ayudar a mermar la crisis económica.



Para Francisco Monaldi, especialista del Instituto Baker, esto representa una fuente de ingresos para Maduro, pero aún limitados, pues la industria petrolera apenas produce unos 800.000 barriles diarios.



Hay analistas que consideran que Pdvsa puede sumar unos 200.000 barriles más, “lo cual no es nada despreciable”, así lo visualiza Theodore Kahn, director para la región andina de Control Risks.



Con un barril promediando entre los 80 y 90 dólares, esos ingresos representan una oportunidad para Maduro, precisamente necesitado de dinero en tiempos preelectorales.



A diferencia de lo que muchos piensan sobre las motivaciones petroleras de EE. UU., que estarían basadas en el conflicto Rusia-Ucrania y ahora Medio Oriente, “hay que verlo como una respuesta a todo el contexto de creciente tensiones geopolíticas, con China, Rusia e Irán”, insiste Khan, alegando además que el crudo pesado venezolano es justo el que necesitan las refinerías del Golfo de México.

En estos años de agresión el Pueblo ha creído en sí mismo, es por eso que estamos comprometidos con el diálogo para la construcción del crecimiento, la prosperidad y el bienestar social de las venezolanas y los venezolanos. pic.twitter.com/9LYpYrxwjM — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 20, 2023

Para Khan, es necesario mirar estos acontecimientos y su incidencia en el resto de los países vecinos porque la postura de la administración Biden de acercarse a Maduro “crea más espacio para que otros gobiernos de la región también busquen fortalecer sus vínculos con Venezuela”.



Y esto le puede abrir la puerta a Colombia, que sin la presión de las sanciones sobre Caracas puede entablar un mejor comercio bilateral, especialmente en el sector energético, dice Khan.



Lo cierto es que lo que parece menos claro es el panorama político y ningún analista se atreve a vaticinar nada. Hoy serán las primarias, habrá que esperar cuál será la postura del chavismo frente a María Corina Machado y qué tanto está dispuesto a perder frente a EE. UU.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

