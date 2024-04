El plan de la oposición venezolana para vencer a Nicolás Maduro. Habla Corina Yoris

si bien la oposición en Venezuela no está tan fragmentada como hace un año, sigue en busca de una estrategia que le permita ganar frente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. En una elección “sin obstáculos”, esto no sería tarea difícil, o al menos así lo aseguran los opositores.

Pero ahora, con la inhabilitación de María Corina Machado, parece que el camino para los opositores va cuesta arriba. A su sustituta, Corina Yoris, no se le permitió inscribirse. Mientras que el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, sí pudo hacerlo pero no fue una decisión consensuada con todos los factores adversos a Maduro.

Entonces, ¿qué opciones tiene la oposición para evitar la reelección de Maduro? ¿Cuál es el papel de Colombia en este escenario?

EL TIEMPO conversó con Corina Yoris, la abanderada de Machado. En la entrevista, Yoris resaltó la importancia que tiene el presidente colombiano Gustavo Petro en el proceso venezolano y lamentó que no se haya reunido con la “verdadera” oposición durante su visita a Venezuela hace unos días.

“Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición”, dijo Yoris refiriéndose al encuentro que sostuvo el mandatario colombiano con el cuestionado gobernador del Zulia, quien asegura que inscribió su candidatura para “no dejar sin opciones a los venezolanos”.

¿Cuál es el panorama real de la oposición venezolana, teniendo en cuenta que ya inició el cronograma electoral?

El cronograma electoral nunca fue publicado en Gaceta. Eso es una de las cosas en las que siempre hemos querido hacer énfasis. Tenemos hasta el 20 de abril para la posibilidad de hacer algún cambio en la tarjeta de la Unidad Democrática, que es la que nos permite a nosotros estar en el proceso electoral, y e incluso hasta 10 días antes de la elección se puede hacer cualquier otra modificación.

¿Por qué usted no se pudo inscribir?

Yo nunca he recibido alguna notificación que diga que yo estoy inhabilitada, que no puedo participar. El problema siempre apareció como si fuese técnico, de tal manera que esta situación nos permite a nosotros hacer una sustitución, incluso hasta el 18 de julio, 10 días antes de las elecciones.

¿La inscripción de Manuel Rosales podría ser calificada como un pacto con el Gobierno?

Yo no podría decir nunca que fue un pacto del gobernador Rosales. Yo no puedo calificar eso porque sería una especulación de mi parte. Yo me voy a basar en las declaraciones dadas por el gobernador Rosales en las que dice que fue un acto de preservar la tarjeta. Eso es lo que él ha dicho y yo no creo que hacer otra interpretación me corresponda a mí. Yo creo que eso sería ya una especulación.

¿Entonces, van a apoyar a Edmundo González, a quien ustedes inscribieron a última hora?

Estamos trabajando para dar un nombre que, como el mío, también representa la unidad de la plataforma. Tiene que ser algo que parta de la unanimidad de todos los partidos que conforman la plataforma porque es lo que nos garantizará el poder llegar hasta el final. Eso tiene que ser una decisión que la tome la Plataforma Unitaria, concretamente con María Corina (Machado).

¿Cuál es el plan que ustedes tenían en principio: inscribirla a usted, ganar esas elecciones y luego cuál iba a ser el papel de María Corina Machado?

Una vez en el Gobierno se presentan varias opciones. La primera tendría que ser buscar la habilitación de María Corina y eso trae consigo una serie de elementos legales que hay que cumplirlos. Luego, llamar a unas elecciones para que todo el mundo participe de manera absolutamente vivida, que es lo que no está sucediendo en este momento y se está prácticamente escogiendo quiénes son los candidatos.

Sobre la legitimidad de los comicios… ¿Vamos a un escenario similar al de 2018 en el que la comunidad internacional tendría nuevamente la postura de no reconocer las elecciones?

Nosotros no estamos llamando a una abstención. Seguiremos en la lucha

Nosotros no nos vamos a salir de la ruta electoral. Nosotros no estamos llamando a una abstención. Seguiremos en la lucha. Ya que la comunidad internacional reconozca o no reconozca el resultado de las elecciones, que no sean totalmente limpias, que no sean creíbles, que sean objetables de alguna manera, evidentemente le corresponderá a cada uno de ellos decidirlo.

Hablando de la comunidad internacional, ¿se reunió el presidente Petro con algunos de ustedes en su visita a Caracas?

Él habló de una reunión con el gobernador Rosales. Nosotros no hemos sido en ningún momento llamados para ninguna reunión, de tal manera que él no se reunió con la oposición. La oposición está formada por la Plataforma Unitaria.

La conclusión que se saca de allí es que él no se reunió con oposición, si él tuvo una reunión con el gobernador Rosales eso puede tener miles de interpretaciones. Quién nos dice a nosotros que él está reconociendo al gobernador Rosales como el único opositor y no al revés, que él esté visitándolo para pedirle que se acerque a la real oposición. Yo creo que sacar conclusiones es arriesgado.

¿Cuál cree que es el papel de Gustavo Petro en este momento?

Bueno, yo creo que no es solamente Petro porque también el presidente Lula se pronunció, como lo hizo también Uruguay y poco más enfático fue de el México. También lo hizo el presidente de Francia, pero el presidente Petro creo yo que lo que está haciendo es mirando por los intereses de Colombia, cosa que es absolutamente comprensible porque uno de los grandes problemas es el grave inconveniente que le ocasiona a la región el éxodo venezolano y uno de los países golpeados por este problema es Colombia.

Evidentemente, el presidente Petro está en la obligación de resolver ese problema o minimizarlo y de ahí evidentemente que tiene que buscar la manera de acercarse al régimen de Maduro. Creo que no es nada criticable lo que está haciendo.

¿Tiene miedo de que pueda ser detenida?



Yo no tengo miedo. Si el régimen decide tomar una acción en mi contra es una decisión de parte de ellos, pero miedo no tengo. Yo entré en este proceso porque creo que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena por Venezuela.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - CORRESPONSAL EL TIEMPO - CARACAS