Venezolanos deberán presentar pasaporte para ingresar a Perú

Mauro Medina, ministro del Interior peruano, anunció este viernes que su país también empezará a exigir pasaporte a ciudadanos venezolanos desde el 25 de agosto. La decisión, según argumentó el diplomático, se debe a la creciente migración generada por la crisis económica y social que vive Venezuela.

“Con el fin de brindar las condiciones que garanticen el ingreso ordenado y seguro de los ciudadanos venezolanos al Perú, se ha dispuesto el requisito de presentación de pasaporte a partir de las 00:00 horas del sábado 25 de agosto de 2018”, dijo el ministro en rueda de prensa.



Medina explicó que habrá ocho días de plazo, antes de que la medida empiece a regir, “para que los venezolanos que ya se encuentran en tránsito hacia Perú con los documentos necesarios lo presenten a fin de ordenar su ingreso al país”.



“No se trata de una medida xenófoba, hostil o discriminatoria, sino que obedece a razones de seguridad, dado que se quiere verificar plenamente a todos los extranjeros y nacionales que ingresan al Perú”, señaló el responsable peruano.



La medida se anunció dos días después que el gobierno de Venezuela entregó a la embajada de Perú en Caracas una lista de personas que habrían huido a ese país tras participar en el presunto ataque contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto.



“Se hizo entrega de una lista de delincuentes que todo indica que se han refugiado en Perú, vinculados con el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro y las altas autoridades”, anunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza.



Sin embargo, minutos antes del anuncio, el superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, dijo en conferencia de prensa que dos ciudadanos venezolanos requeridos por el gobierno de Maduro no habrían ingresado a Perú.



“Específicamente en lo que respecta a los primeros dos (venezolanos) no se registra ningún control migratorio de ingreso o salida a nuestro país”, dijo Sevilla.

Hasta ahora, los ciudadanos venezolanos solo debían presentar su cédula de identidad para ingresar a territorio peruano.



Perú emula a Ecuador con la exigencia del pasaporte. Quito lo pedirá a partir de hoy a los venezolanos ante la ola migratoria, en un anuncio hecho el jueves por Mauro Toscanini, ministro del Interior ecuatoriano.

“El Gobierno ecuatoriano, preocupado por la grave situación humanitaria de miles de venezolanos que ingresan al país y para garantizar la seguridad, desde el sábado exigiremos la presentación del pasaporte como requisito de ingreso a Ecuador”, indicó el ministro.



El flujo de migración de venezolanos a Perú alcanzó su pico más alto diario el 11 de agosto, cuando 5.100 personas que huyen del régimen socialista de Nicolás Maduro ingresaron por la frontera terrestre con Ecuador.

No se trata de una medida xenófoba, hostil o discriminatoria, sino que obedece a razones de seguridad FACEBOOK

TWITTER

De su lado, el presidente Moreno justificó la declaración de emergencia por esta situación, pues dijo que “no es normal que tengamos 250.000 venezolanos que vienen a este país”.



El pasado 8 de agosto, el Gobierno de Ecuador declaró un estado de emergencia institucional en todas las dependencias de Movilidad Humana en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, en el norte y sur del país, para prestar atención “a flujos migratorios inusuales de venezolanos”.



Lima (AFP)