Medios protestan en Venezuela por el 'derecho a informar'

Trabajadores de medios de comunicación protestaron este miércoles en la ciudad venezolana de Barquisimeto por el cierre de periódicos y despidos, que una asociación nacional de prensa atribuye a las medidas económicas del gobierno.

"¡Y no, y no, no nos quitarán el derecho a informar!", gritaban periodistas de los estados de Lara, Yaracuy y Portuguesa (centro-oeste), según videos difundidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Twitter.

Al menos siete diarios regionales y una emisora cerraron la semana pasada después de los anuncios económicos, mientras que dos periódicos provinciales liquidaron a su personal e intentarán seguir funcionando en la Web.



El SNTP denuncia que el impacto de las reformas, que incluyen un aumento de 3.400 por ciento del salario mínimo desde este mes, agravó la situación de la prensa en medio de lo que considera una política "sistemática" del gobierno de Nicolás Maduro de "acabar con los medios independientes".



Muchos periodistas venezolanos reciben el sueldo básico, equivalente a unos 30 dólares. Según el sindicato, además de los cierres de medios, el diario de circulación nacional El Universal, uno de los más antiguos del país con 109 años de historia, notificó a sus trabajadores que no podrá pagar los nuevos sueldos y les pidió sacar el llamado "carnet de la patria".

Se trata de una tarjeta electrónica para acceder a programas sociales, que la oposición denuncia como un mecanismo de control social, y mediante la cual el gobierno prometió subsidiar por 90 días los aumentos salariales en pequeñas y medianas empresas.



La asfixia económica se suma a lo que el SNTP describe como una escalada de "ataques" a medios de comunicación por parte del gobierno socialista para limitar la libertad de expresión. Según la ONG Espacio Público, 51 medios dejaron de operar en Venezuela el año pasado (46 radios, tres televisoras y dos diarios) debido a sanciones gubernamentales, problemas económicos y falta de insumos como el papel periódico, que monopoliza el Estado.



El programa económico de Maduro, que arrancó el pasado 20 de agosto, incluye también nuevos billetes que restaron cinco ceros a la moneda local, el bolívar, y una devaluación del 96 por ciento; además de alzas de la gasolina y los impuestos.



AFP