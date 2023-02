La periodista venezolana Carolina Briceño solicitó a Colombia que le ortorgue el estatus de refugiada luego de recibir amenazas tras la publicación de un reportaje en el diario El Nacional que involucra a funcionarios del Gobierno de Venezuela.



(Lea además: Venezuela: policía detiene a periodista de El Nacional y busca a cuatro más)



Sin embargo, Briceño le contó a este diario que desde el 25 de enero solo ha encontrado trabas por lo que se encuentra en huelga de hambre en la sede de Acnur en Bogotá y pide protección a la Cancillería colombiana.

Briceño narró a EL TIEMPO que dejó su casa en Villa del Rosario luego de que recibió información de que el gobierno venezolano la estaría buscando. El 25 de enero renunció al Permiso de Protección Temporal (PPT) para poder solicitar el refugio, sin embargo, asegura que Cancillería insiste en que el proceso no se ha ejecutado y por ende no se puede otorgar aún el estatus de refugiado.



De Villa del Rosario se trasladó a Bogotá. Ahí fue atentida por varias organizaciones que le brindaron refugio. Sin embargo, insiste que no le dan una respuesta en concreto sobre su protección y por eso emprendió la huelga de hambre por "temor" a ser enviada a Venezuela.

@AcnurColombia y @CancilleriaCol ayuden a la colega periodista @CarolaBriceno quien entró huelga de hambre en la puerta de ACNUR BOGOTÁ por miedo a no poder quedarse como refugiada en #Colombia y ser devuelta a #Venezuela en donde dice, está en riesgo su vida @FLIP_org @fablp76 pic.twitter.com/6IGA2RnWR6 — Alexandra Correa (@CorreAlexandra) February 4, 2023

El exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, escribió en Twitter que la Cancillería está al tanto del caso y que "con total disposición de comenzar el proceso de refugio, solo que la renuncia del PPT no se hace efectiva de inmediato. La vicecanciller

@Lauraggils me aseguró que el lunes se ocupará directamente. Nadie la entregará a la dictadura".



La semana pasada varios periodistas de El Nacional fueron citados por la policía venezolana luego de la publicación de varios reportajes que involucran a funcionarios del gobierno.



Varios de ellos están en el exilio, como el caso de Carolina Briceño y de Miguel Henrique Otero, director del medio, quien fue incluso imputado, pero se desconoce el delito.



REDACCIÓN EL TIEMPO