Purga, guerra interna y caída del zar del petróleo tras la “desaparición” de 3.000 millones de dólares de las arcas nacionales. La revolución bolivariana vive uno de sus momentos más tormentosos cuando Nicolás Maduro está a punto de cumplir diez años al frente del país petrolero.



Y son precisamente el oro negro y la lucha por el poder los factores fundamentales de una operación policial con resultados inéditos en el cuarto país más corrupto de planeta.



(Además: La mafia de los buques: así funcionó el esquema de corrupción de PDVSA)

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, declaró a través de sus redes sociales Tareck El Aissami, vicepresidente económico y ministro del Petróleo.

Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro de que vienen má FACEBOOK

TWITTER

Un anuncio excepcional, no solo por lo que significa la caída del poderoso líder político de una de las facciones del chavismo, también por la forma: en las revoluciones, ya sea venezolana y cubana, no son los dimisionarios quienes lo anuncian, sino los grandes jefes.



“De igual manera, en mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas”, añadió quien fuera considerado en su día zar del petróleo, tras heredar de manos militares la industria trascendental para el país.



(También: Dossier Venezuela: ¿Quién es Tareck El Aissami para Nicolás Maduro?)

Facebook Twitter Linkedin

Flota petrolera de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Foto: PDV Marina - El Nacional

algunos han renunciado al estar incursos en delitos tan graves como el narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

Esta multimillonaria empresa petrolera ha sido objeto de investigaciones de múltiples casos de corrupción.



Desde 2017 se han realizado 27 investigaciones y decenas de personas han sido capturadas, entre ellos dos ministros de Petróleo. La empresa se ha convertido en un pozo de corrupción y un fortín burocrático.

Entre quienes lo precedieron está Rafael Ramírez, otro de los grandes líderes revolucionarios hoy exiliado en Italia y con orden de captura. Nelson Martínez murió en la cárcel y Eulogio del Pino sigue en ella.



(Lea: ¿Rusia tendría un plan B? Esto piensa una de las 100 personas más influyentes)



Los militares heredaron Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en su día una de las mayores multinacionales de la región. Y acabaron por destruirla, en una mezcla final de pésima administración y corrupción desmedida.

Facebook Twitter Linkedin

Desde 2017 se han realizado 27 investigaciones y decenas de personas han sido capturadas como resultado del proceso que aún continúa. Foto: REUTERS / Henry Romero

Así como Tareck, al menos 19 funcionarios y sus "testaferros" han sido detenidos en Venezuela en una "cruzada" contra mafias dentro de la estatal petrolera venezolana.



"Hay 19 detenidos hasta el momento y estoy seguro de que vienen más", dijo Rodríguez durante una sesión en la que fue aprobado un acuerdo para respaldar las acciones anunciadas el viernes por la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC).



El cuerpo, que actúa bajo reserva, solicitó al Ministerio Público el "encauzamiento judicial" de funcionarios que "podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos".

Entre los detenidos está el diputado Hugbel Roa, quien fue despojado este martes de su inmunidad parlamentaria por "unanimidad", procedimiento que ocurrió después de ser arrestado acusado por actos de corrupción en Pdvsa.



"La petición es que se allane la inmunidad para que proceda el enjuiciamiento", dijo el parlamentario y poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello al exponer los argumentos para solicitar la medida contra Roa, cercano a El Aissami, quien renunció el lunes en medio de la razia anticorrupción.



(Le puede interesar: Así fue el duro interrogatorio contra el CEO de TikTok en el Congreso de EE. UU.)



"Aquí hemos allanado la inmunidad parlamentaria de algunos diputados, algunos han renunciado al estar incursos en delitos tan graves como el narcotráfico", sostuvo Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Facebook Twitter Linkedin

Así como Tareck, al menos 19 funcionarios y sus "testaferros" han sido detenidos en Venezuela en una "cruzada" contra mafias dentro de la estatal petrolera venezolana. Foto: AFP

Arrestado el domingo, Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro respaldada en las cuantiosas reservas de crudo del país.



Tenía entre sus "testaferros" al empresario Alejandro Arroyo, "dueño de una mansión en el Country Club (una exclusiva urbanización de Caracas), una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol", dijo a la AFP una fuente ligada a las investigaciones.



(Le recomendamos: Beatriz vs. El Salvador: 'Prohibir el aborto pone en vulnerabilidad a la mujer')



"Y lo grave es que manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía", añadió la fuente.

El presidente Nicolás Maduro, que ya antes ha anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó el lunes que varios de sus excolaboradores, hoy detenidos, llevaban una vida de "nuevos ricos" llena de "extravagancias".



El fiscal Tarek William Saab señaló por su parte, que desde 2017 el Ministerio Público ha investigado 27 "tramas de corrupción" en Pdvsa con un saldo de más de 200 detenidos, entre estos altos gerentes de la industria.

REDACCIÓN INTERNACIONALCon información de Daniel Lozano / LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA y AFP





* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.