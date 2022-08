El alivio de las sanciones petroleras por parte de Estados Unidos hacia Venezuela comprendía un acuerdo para que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) enviara crudo a Europa y que los ingresos fueran recibidos por las empresas Eni y Repsol, con las que la estatal venezolana mantiene deudas. Sin embargo, Venezuela suspendió los envíos.



La paralización se debe a que Pdvsa está solicitando a ambas compañías que le proporcione combustible, así lo han confirmado fuentes internas a medios locales.



Expertos petroleros coinciden con las razones de la suspensión y consideran que esto deja ver la inseguridad jurídica que la petrolera le ofrece a la inversión extranjera.

El experto en temas de petróleo, Rafael Quiroz, dijo a EL TIEMPO que las deudas de Pdvsa sobrepasan los 13 mil millones de dólares según los datos extraoficiales que han podido recabar, pues la industria no publica desde 2016 sus estados de cuenta financieros.



“Pdvsa deja ver las costuras de la situación financiera, que no tiene liquidez y necesita dinero en efectivo urgente y por lo tanto recurre a desconocer un acuerdo al que había llegado”, insiste Quiroz al recordar que EE. UU. había autorizado el traslado de los barriles a Europa para amortizar las deudas con Eni y Repsol, no para que entrara dinero a Pdvsa.

Si Venezuela logra que las condiciones del acuerdo cambien, es posible que reactive operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, debido a que se necesitan diluyentes para procesar ese crudo que es extrapesado.



Según los documentos de Pdvsa, Eni ha recibido 3,6 millones de barriles de crudo venezolano, que luego fue entregado a Repsol debido a su capacidad refinadora.



“Ahora Maduro, guapo y apoyado, se da el lujo de suspender los envíos de petróleo a Europa. Ya no quiere exportar petróleo para pagar deudas, quiere dólares en efectivo”, así lo cree Ramón Muchacho, exalcalde venezolano en el exilio.



Para Muchacho, este comportamiento, además de mostrar cómo el mandatario venezolano actúa sin frenos, demuestra también cómo la oposición tiene que entender que EE.UU. está complaciendo a Maduro y por ende, la negociación política ya no es con los opositores.



“Es mejor aceptar la realidad tal como es, y dar ese capítulo por cerrado, en vez de vivir rogándole a Maduro que regrese a la mesa de negociación”, dice.

Caída de la producción

Según el reporte mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), para julio Venezuela registró una caída en su producción, siendo la más baja del año al ubicarse en 661.000 barriles diarios, es decir, una disminución de 49.000 barriles y una variación de 7 por ciento con respecto al mes anterior, cuya producción cerró en 710.000.



A finales de 2021, la producción repuntó y alcanzó los 900.000 barriles diarios, según reportes de los representantes de la administración de Maduro, que ha prometido más de 1’000.000 de barriles diarios.



Según los reportes de la Opep, el precio del crudo venezolano también descendió. En julio fue de 84,72 dólares el barril, pero en junio el precio era de 92,25 dólares, aunque en comparación con el año anterior la cifra es satisfactoria. En 2021, el precio era de 47, 33 dólares por barril.

