El nombre de David Syed ya es conocido en la prensa por haber cobrado más de 20 millones de dólares en “asesorías legales” a Petróleos de Venezuela (PDVSA), según filtraciones internas.



Syed, un abogado irlandés, cobró cifras millonarias para la firma Dentons Europa, con sede en Praga, de la que es su representante desde 2017. Su modo de vida es injustificable: viaja en aviones privados, compró una mansión en República Dominicana y visita frecuentemente la Gran Sabana y Los Roques.

Su relación con Tareck el Aissami, hasta este lunes ministro de Petróleo, y Antonio Pérez Suárez le permitió indagar en el Ministerio de Finanzas del gobierno de Nicolás Maduro y estar al tanto de las revisiones de cuentas de PDVSA, e informar a sus contratantes.

David Syed.

Los asesores ecuatorianos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez eran los encargados de revisar la información de PDVSA. Se hace difícil de entender cómo no encontraron rápidamente un desfalco que podría estar entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares en cargamentos perdidos.



Syed, según conocedores, mantenía al tanto a El Aissami y a Pérez Suárez, los que ocultaban la información más sensible.



Aun cuando Armando.Info y El Nacional habían descrito en detalle los robos en PDVSA de billones de dólares en buques robados, el alto gobierno todavía no se daba por enterado de lo que pasaba.



La explicación es muy sencilla: Syed ha funcionado como un doble espía al trabajar para El Aissami y Pérez Suárez y revisar cuentas, e incluso hacer sugerencias, en el Ministerio de Finanzas.



David Syed trata de desligarse de Pérez y El Aissami

Syed ha pasado los últimos dos meses tratando de ganarse la confianza de los asesores ecuatorianos de la vicepresidenta y ministra de Finanzas Delcy Rodríguez para poder seguir “representando los mejores intereses de PDVSA y de la República al mismo tiempo”.



Syed intenta desligarse de Pérez Suárez y El Aissami, los que ordenaron pagos para Dentons y Syed generados por intermediarios de crudo que hoy se fueron de PDVSA. El 9 de marzo de 2020, por ejemplo, enviaron un pago de 500.486,40 euros a la cuenta de Dentons.

Otros documentos muestran cómo Pérez Suárez ordenaba el pago de 976.333 euros, los cuales fueron acreditados en la cuenta de Dentons Europa, probando la relación contractual que existía.

Tareck El Aissami

Pérez Suárez pagaba en efectivo a Syed

Durante 2022 Dentos recibió de PDVSA pagos en efectivo de 2,9 millones de euros. Esto es una cantidad de dinero superior a la que recibieron las clínicas de los empleados de la estatal petrolera.



Pérez Suárez, sin embargo, registró deudas a favor de Dentons por casi siete millones de euros.

