¿Es viable propuesta de tener un gobierno de transición en Venezuela?

Aún no dice cómo ni si cuenta con los apoyos, pero en su primera sesión ordinaria del año la Asamblea Nacional venezolana propuso este martes la creación de un consejo de transición (de gobierno) que debería funcionar a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro juramente un nuevo período presidencial, que tanto el Parlamento como buena parte de la comunidad internacional consideran nulo por emanar de las viciadas elecciones del 20 de mayo de 2018.

“Vivimos en una dictadura, de lo que se trata es de construir las condiciones para hacer hábil la Constitución”, dijo el nuevo presidente del parlamento, Juan Guaidó, al exponer su apoyo a esta propuesta, que busca erigirse en una alternativa de gobierno al régimen de Maduro y que tiene como objetivo último la organización de unas elecciones presidenciales transparentes que cuenten con el consenso nacional. “Necesitamos rescatar la soberanía popular a través del voto, porque de allí viene el mandato”, dijo.



Para que una propuesta de esta naturaleza sea viable, es imprescindible la expresión de apoyo del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada so pena de terminar como una fantasía política de la oposición.



Es por ello que tanto Guaidó como el resto de los diputados opositores han redoblado sus mensajes a los militares y al chavismo disidente para que se sumen y le den paso a la mencionada teoría.



Mientras tanto, la nueva directiva del Parlamento sostuvo una reunión con la Conferencia Episcopal Venezolana, que reiteró su disposición para “retomar el hilo constitucional”.

“Necesitamos reunir toda esa fuerza para lograr: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, dijo el presidente del parlamento venezolano.



Pero la propuesta todavía no cuenta ni siquiera con el apoyo total de la cámara, pues una fracción del parlamento propone otra vía: que se declare el “vacío de poder” a partir de este jueves y que sea el presidente de la Asamblea Nacional quien asuma, por vía de hecho, la Presidencia de la República.



Esta alternativa no cuenta con el apoyo mayoritario, pues se considera que podría dar pie a una nueva razia (ataque sorpresa) del régimen revolucionario contra dirigentes opositores y que, en realidad, la Asamblea Nacional no cuenta con suficiente apoyo para implementar un gobierno paralelo.



“No se trata de poner al presidente de la Asamblea Nacional en un trono ficticio para que en 30 días no se puedan celebrar elecciones”, dijo el diputado de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, al defender el proyecto de ley para la transición.



El chavismo aún reunido en torno a Maduro respondió con fuerza este martes a la sesión parlamentaria, a través de la Constituyente proponiendo la disolución de la actual Asamblea Nacional -cuyo período comenzó en enero de 2016 y culmina el mismo mes de 2021- y llamar a elecciones para elegir un nuevo legislativo este mismo año.

Vivimos en una dictadura, de lo que se trata es de construir las condiciones para hacer hábil la Constitución.

Los constituyentes pedirán además a los tribunales proceder judicialmente contra quienes se expresen a favor de la última declaración del Grupo de Lima bajo la acusación de “traición a la patria”.



