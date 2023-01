La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de contundente mayoría oficialista, aprobó este martes crear una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en vista, según el chavismo, de que casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.



El diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos de la llamada revolución bolivariana, presentó esta propuesta que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y que ahora entra en un "lapso perentorio de consultas" antes de ser discutida en detalle en la Cámara.

"Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país", dijo Cabello tras considerar que la actuación de estas organizaciones constituyen "una situación irregular".

Aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones "dependen de Estados Unidos" y operan como "apéndices" de Washington "para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero".

"Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones", prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de derechos humanos.

Parlamento venezolano Foto: EFE

El proyecto inicial de ley, compartido este martes por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.



La propuesta prohíbe expresamente a las ONG "realizar actividades políticas" y "promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones" del Estado.



EFE.

