La Asamblea Nacional opositora, electa en 2015, y que ahora la preside la exdiputada en el exilio, Dinorah Figuera, designó a Fernando Blasi, del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) como nuevo representante internacional ante Estados Unidos.



Este cargo se desarrolla como una especie de embajador, que desempeñó desde 2019 Carlos Vecchio, del partido Voluntad Popular y aliado de Juan Guaidó. Al cesar el interinato en diciembre, Vecchio anunció la finalización de sus funciones.

Este parlamento sesiona de manera virtual y a través de una comisión delegada. Dinorah Figuera, su presidenta, fue la encargada de hacer el anuncio del nuevo representante ante el gobierno de Joe Biden.

Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Foto: Efe

En diciembre, los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, con voto mayoritario en ese parlamento, aún reconocido por Estados Unidos, destituyeron a Guaidó no solo del interinato, sino también como presidente de la Asamblea.



En la sesión de este jueves, Miguel Pizarro del partido Primero Justicia, fue ratificado como representante internacional ante las Naciones Unidas.



Hasta ahora, Juan Guaidó y su equipo no ha hecho la rendición de cuentas correspondiente a los casi cuatro años de funciones, siendo esto uno de los motivos por el cual los partidos han cuestionado su desempeño.



Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se mantienen en un momento tenso. La administración Biden ratificó las sanciones impuestas a Caracas y el oficialismo denuncia que no han sido liberados fondos acordados en la negociación de la mesa de México.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS