Tras posesión de Maduro, Paraguay rompe relaciones con Venezuela

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas tras el juramento de Nicolás Maduro para su segundo periodo de Gobierno.

El mandatario, en una intervención ante la prensa en el Palacio de Gobierno, señaló que su Gobierno adoptó "la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela" con base al "ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional". "En ese sentido se ha dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país", señaló el presidente, quien estaba acompañado de otros miembros de su Gobierno.

Recordó además que Paraguay se adhirió a primeros de este mes a los otros doce países del Grupo de Lima que acordaron no reconocer el "resultado de un proceso electoral ilegítimo".



También hizo mención a su toma de posesión de la Presidencia, el 15 de agosto, cuando prometió que "Paraguay iba a promover el respeto a la institucionalidad y a los valores democráticos dentro y fuera de mi país".



"Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos, el respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos y tomar decisiones por principios", dijo.



Abdo Benítez aclaró además que la ruptura de relaciones no implica que Paraguay dejará de cumplir sus compromisos con Venezuela en la deuda que la estatal Petropar tiene con la venezolana PDVSA, y que está en fase de litigio.

"Esa deuda, que hoy está en proceso de litigio, va a ser honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo y ese dinero va a servir para la reconstrucción de la democracia en Venezuela", añadió.



PDVSA reclama a Paraguay 265 millones de dólares, más un 2 % de intereses anuales, en virtud de una deuda contraída tras un acuerdo firmado entre ambos países para el suministro de gasoil a Petropar.



También tuvo palabras de solidaridad para los venezolanos que han emigrado de

Venezuela a otros países de la región y destacó que "los procesos de integración no pueden estar subordinados a proyectos ideológicos.

"La integración es un camino donde a través de la complementariedad de los intereses los pueblos tienen que trabajar para mejorar la calidad de vida en nuestros países", indicó.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró este jueves para un segundo período de Gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.

