Venezolanos seguirán teniendo las puertas abiertas en la región

El encuentro regional de Quito sobre la emigración venezolana concluyó este martes con una declaración de voluntad de once países participantes a seguir acogiendo emigrantes dentro de un sentido de “hermandad” y “solidaridad”, pero también dentro de la “seguridad” para las sociedades receptoras.

El documento “contiene la voluntad de todos los Estados participantes de seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares.

Bustamante destacó que se seguirá prestando asistencia a aquellos que “buscan encontrar la acogida de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad”.



El encuentro, que reunió a representantes de trece países, incluido República Dominicana con carácter de observador, según fuentes de la Cancillería, terminó con la firma de una declaración de intenciones por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



La que es la primera reunión de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de Bolivia, que, según la Cancillería, no puso su firma en el documento.



En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que “todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (...) hemos aportado y nos vamos seguros de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria”.



Así mismo, en la declaración final, los Estados exhortaron “al Gobierno de Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela”.

Horas antes, el diario 'El Comercio' de Ecuador aseguró que en el encuentro se plantearía organizar en noviembre una conferencia de donantes junto con entes que forman parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas, “a fin de concertar y canalizar la asignación de recursos financieros en conexión con programas y proyectos presentados por los Estados”. Sin embargo, este punto no se vio reflejado en la declaración oficial.



En el documento también se pide al Gobierno de Venezuela tomar “de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”. Y menciona entre ellas la concesión regularizada de “cédulas, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales”.



Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual y la xenofobia, pero también a garantizar la seguridad de las regiones de acogida.



Por su parte, el representante de Chile, Raúl Sanhueza, admitió que le habría gustado “ir un poco más allá” en la declaración y “en reconocer que esto no vino del cielo”. “No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis”, manifestó. Por ello consideró imprescindible “apoyar a esos migrantes y a la comunidad de acogida”.



“La delegación de Quito cumple plenamente el objetivo fijado, que es dar a cada uno lo que es suyo: al migrante venezolano, darle tranquilidad y esperanza, y a la comunidad de acogida, darle seguridad y confort”, sentenció.

José Javier Samaniego, representante de Acnur, valoró que los resultados de la reunión “constituyen una verdadera hoja de ruta” y expresó la disposición de su organización de apoyar “las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración”.

Maduro pide crear puente aéreo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el lunes en la noche crear un puente aéreo para garantizar el retorno de los venezolanos que habían emigrado en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país y ahora quieran regresar.



“He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieran regresar a su terruño amado”, dijo el mandatario durante una alocución que fue transmitida de forma obligatoria por todas las estaciones de radio y televisión.



El jefe de Estado denunció que en países como Colombia, Ecuador, y Perú, a donde han llegado cientos de miles de venezolanos en el último quinquenio, “se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio, xenofóbica, contra el pueblo de Venezuela”.



EFE