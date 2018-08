Llamados en la región para abordar crisis migratoria venezolana

Las autoridades de migración en Rumichaca reconocieron este martes que desde el fin de semana pasado se redujo el paso de venezolanos con rumbo a Ecuador a través de la frontera internacional, pero también aseguraron que quienes cruzaron lo hicieron por su cuenta y riesgo, ya que Ecuador les exige el pasaporte desde el sábado pasado.

El jueves pasado, el ministro de Interior del Ecuador, Mauro Toscanini, tras una reunión con el presidente Lenín Moreno, anunció que todos los venezolanos que quieran pasar la frontera entre los dos países lo deben hacer con el pasaporte, decisión que fue replicada por Perú y será aplicada desde el próximo sábado.



A lo que se sumaron los incidentes xenófobos del fin de semana en el estado brasileño de Roraima, donde los inmigrantes venezolanos, casi todos en situación de calle, fueron expulsados a la fuerza por los pobladores de Pacaraima, que además quemaron sus pocas pertenencias.



Todo esto ha desatado llamados desde la ONU, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que los inmigrantes venezolanos reciban un “trato digno”, que se mantengan “abiertas las puertas para el pueblo venezolano”. Y de Colombia, que no solo apoyó una reunión planteada por Almagro para dar una respuesta multilateral a la crisis humanitaria, sino que también criticó las restricciones de Quito y Lima por considerar que podrían causar represamientos en Colombia y dar paso a una “migración irregular”.

En el 2018, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia, más de 423.000 ciudadanos venezolanos han salido hacia el sur del continente por el puente internacional de Rumichaca.



“Es importante que aquellos que escapan de la violencia y que aquellos que huyen para salvar sus vidas reciban sus derechos y sean tratados con dignidad”, dijo el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric durante su conferencia de prensa diaria.

Reuniones en septiembre

Dujarric respondió así a preguntas sobre los incidentes vividos este fin de semana en Brasil y la decisión de Ecuador y Perú de exigir a los venezolanos pasaporte. El portavoz recordó que hay leyes y convenciones internacionales sobre los refugiados y dijo que es “importante que estas sean respetadas”.



Por su parte, el Gobierno de Colombia aseguró este martes que “la oportuna solicitud de una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, hecha por el secretario general Almagro, es el adecuado reconocimiento de que la crisis migratoria de Venezuela produce un impacto regional y requiere tratamiento multilateral”, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.

Almagro envió el martes una carta a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Rita Hernández Bolaños, en la cual le pide que en un plazo de dos semanas convoque a esa instancia “para abordar la crisis migratoria originada por la crisis humanitaria y del ejercicio efectivo de la democracia que sufre Venezuela”.



En el mismo sentido, el gobierno de Quito está promoviendo una reunión el 17 y 18 de septiembre de gobiernos de la región para abordar el enorme flujo de inmigrantes. Serán invitados Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de la participación de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Cientos de venezolanos se quedaron varados desde el sábado en el paso de Rumichaca porque Ecuador empezó a exigir pasaporte. Foto: Luis Robayo / AFP

Las nuevas disposiciones ecuatorianas, al parecer, no fueron muy efectivas para disuadir a los venezolanos que, a pesar de no tener pasaporte, atravesaron la frontera para emprender su viaje a pie hasta la primera ciudad del país vecino, Tulcán, en la provincia del Carchi.



Greta Aristeguieta no sabe cuántos kilómetros ha recorrido. Con su equipaje al hombro debió atravesar el río Táchira, luego recorrer gran parte de Colombia en bus, emprender enseguida viaje a Ecuador a pie para luego fijar como destino definitivo el Perú. “Tenemos cédulas; la mayoría nos enteramos del pasaporte cuando veníamos en camino. Mi familia me está esperando allá, donde quiero trabajar”, cuenta una joven venezolana.

Emprenden un viaje a pie desde la frontera hacia Bogotá. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

