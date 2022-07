Luego de la victoria de Gustavo Petro, el silencio en la oposición venezolana ha sido una constante. No se trata de una situación simple. Esto debido a que Colombia junto a Estados Unidos fueron los principales aliados del llamado gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó.



La negativa de estos países de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela abrió espacios de interlocución con Guaidó, quien es el líder de la oposición, pero quien según la última encuesta de la firma Hinterlaces, del 18 de julio, tiene una popularidad de 2 por ciento.

A través de un mensaje en Twitter, Guaidó agradeció al presidente colombiano Iván Duque “por su compromiso con Venezuela y la democracia”.



También aseguró que el mandatario había tenido un liderazgo incansable “para denunciar a la dictadura de Maduro, apoyar a nuestros migrantes y refugiados y respaldar a la resistencia democrática venezolana”.



Estas declaraciones llegaron luego que David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, dedicara un mensaje a Duque y un reconocimiento.



“Presidente, usted ha visibilizado e integrado en Colombia a 2’000.000 de venezolanos que la dictadura expulsó. Gracias por tanta generosidad y fraternidad con nuestros migrantes. Usted ha demostrado que puede haber una diplomacia firme sin desprenderse de acciones humanas”, dijo Smolansky en un acto con el presidente colombiano y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Presidente, usted ha visibilizado e integrado en Colombia a 2 millones de venezolanos que la dictadura expulsó. Gracias por tanta generosidad y fraternidad con nuestros migrantes. Usted ha demostrado que puede haber una diplomacia firme sin desprenderse de acciones humanas. https://t.co/02JhvONBlM — David Smolansky (@dsmolansky) July 19, 2022

Iván Duque, quien ha insistido en el no reconocimiento de Maduro y con ello el no restablecimiento de las relaciones bilaterales, fracturadas de manera definitiva con Caracas desde 2019, agradeció el discurso de Smolansky y aseguró que eran motivación.



Ahora, la oposición cree que la llegada de Petro a la Casa de Nariño, es un revés. Las pruebas hablan por sí solas. Maduro y Petro ya han conversado por teléfono y se espera que luego del 7 de agosto Caracas y Bogotá tengan de nuevo relaciones o al menos el inicio de estas.



“Nos estamos adaptando a esta nueva realidad” dijo a EL TIEMPO un opositor que desde hace varios años vive en la capital colombiana y que formó parte del gobierno interino de Guaidó. Prefirió mantener el anonimato porque “el panorama no está muy claro”.

Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria en las elecciones Presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la Paz. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país. pic.twitter.com/FxodCn9Uqx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 19, 2022

Aunque Gustavo Petro ha mantenido la promesa de cobijo a los migrantes venezolanos, la preocupación opositora va más allá. Monómeros, empresa colombo-venezolana, registra escándalos de corrupción bajo la administración de la junta impuesta por Guaidó y Petro ha dicho que revisarán ese tema.



Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) también ha hecho referencia a Monómeros, indicando que luego del 7 de agosto la oposición dejará de cometer actos de corrupción con dicha empresa.



Guaidó felicitó a Petro el día de su victoria, “Colombia es hoy el hogar de 2 millones de venezolanos que huyeron en búsqueda de futuro. Abogamos porque la gestión del nuevo presidente Gustavo Petro mantenga la protección a venezolanos vulnerables en su país y acompañe la lucha de Venezuela para recuperar su democracia”, escribió en Twitter.



Ahora, luego de las declaraciones de Smolansky, el agradecimiento a Iván Duque, parece más bien una despedida del que fue uno de sus principales aliados en el sostenimiento del llamado gobierno interino.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

