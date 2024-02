'Petro ha sido muy tibio para exigirle a Nicolás Maduro que respete derechos políticos'

El opositor Freddy Superlano conoce de primera mano las inhabilidades impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En 2021, cuando iba ganando las elecciones a la gobernación de Barinas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que Superlano estaba inhabilitado para participar en elecciones populares y ordenó repetir la votación. Hasta ese momento, le habían permitido inscribirse, hacer campaña, presentar propuestas y que su nombre apareciera en el tarjetón.

Superlano se convirtió desde entonces en una figura notable en la oposición venezolana. En 2023, cuando los diferentes grupos opositores postularon sus candidatos para las primarias de octubre -en las que finalmente salió ganadora la líder María Corina Machado-, Superlano era el candidato del partido Voluntad Popular, al que pertenecen Leopoldo López o Juan Guaidó. Un tiempo después, renunció a su postulación y apoyó la candidatura de Machado.



EL TIEMPO habló con Freddy Superlano sobre la ratificación por parte del TSJ de la inhabilidad de 15 años de la dirigente María Corina Machado y las opciones a las que recurrirán tras la posibilidad de que Machado no pueda participar en las presidenciales de 2024.



Superlano también se refirió a lo que viene en los diálogos entre chavismo y oposición y la importancia de que personajes como el presidente Gustavo Petro o el líder brasileño Lula da Silva jueguen un rol para permitir la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela en el presente año.

EE. UU. le dio un plazo a Nicolás Maduro hasta abril para cumplir con los acuerdos de Barbados o, al contrario, regresarán las sanciones. El alivio a las medidas contra Minerven, por ejemplo, ya fue revocado. ¿Qué cree que hará el chavismo tras este ultimátum?



Quiero equivocarme, pero pareciera que ya hay una decisión tomada para llevar el modelo venezolano al modelo de Nicaragua, donde no hay posibilidad de una elección medianamente transparente. En Venezuela hace muchos años dejaron de ser elecciones libres porque siempre la coacción y el miedo han estado latentes. Pero ahora parecieran más acentuada por el temor que tiene Nicolás (Maduro) de perder la elección, que en la calle es muy evidente.



Pareciera que la dictadura de Nicolás Maduro va a responder con más retórica, que es lo que ha hecho. Pero uno deja un espacio de esperanza de que, producto del interés económico, que es lo único que los mueve, pudieran dejar una ventana abierta en relación al tema de las condiciones para las elecciones, y por supuesto, lo que tiene que ver con la habilitación del candidato de la oposición, que en este caso es María Corina Machado.



El líder opositor Freddy Superlano. Foto: EFE

¿A qué le teme Maduro como para no ceder ante las demandas, incluso en un momento en que la comunidad internacional ya estaba levantando algunas sanciones?

Hay muchas presiones internas, pero una de las cosas que más dejó desnudo a Maduro fue el referéndum del Esequibo el 3 de diciembre. En ese referéndum quedó al descubierto su capacidad de inmovilización, pero sobre todo el gran descontento que hay más allá de los factores de oposición. Sus propios cuadros de base no se manifestaron en esa actividad y, por más de que trataron de maquillar la cifra (de participación), fue muy evidente la soledad que lo acompañó en ese entonces. Tal vez eso hizo que empezara a cambiar de ruta. Además, por supuesto, del crecimiento y cohesión que ha tenido la oposición en los últimos días.



Todos esperábamos que este proceso se convirtiera en una transición ordenada y democrática y en la oportunidad de que los opositores pudieran presentar un candidato después de haberlo escogido en unas elecciones primarias, pero eso ya se va desvaneciendo. La ruta que se tomó en el 2018 fue idéntica: sin condiciones, adelanto de elecciones y en medio de una persecución.



Todos esperábamos que este proceso se convirtiera en una transición ordenada y democrática FACEBOOK

Eso es lo que nos ha traído hasta acá: con sanciones, persecución e inhabilitaciones a la orden del día. Hoy en día es la de María Corina, pero en el pasado hemos tenido otras. La del propio Leopoldo López, o incluso la mía después de ganar una elección en Barinas en el año 2021. No antes, después de ganarla. No solo yo después de ganar, sino mi esposa y otras tres personas más que postulamos.



Como decía Diosdado Cabello hace unos días, los norteamericanos por traición a la patria decretan la pena de muerte, ellos decretan la inhabilitación, esa es una retórica que han llevado a la práctica.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Usted fue inhabilitado cuando competía por la gobernación de Barinas de 2021 y luego se hizo a un lado para impulsar otros candidatos. También se retiró de la primaria para darle el apoyo a Machado. ¿Qué similitudes ve en su caso y el la dirigente sancionada?



Esto ya dejó de ser algo parecido a lo de Barinas. Lo de Barinas fue un hecho inédito para ellos, para nosotros, porque yo nunca estuve inhabilitado. De hecho, pude competir. Me inscribí ante el sistema que tiene el propio órgano electoral, el CNE, sin ningún tipo de problema; hice campaña, introduje propuestas, me acompañó la observación internacional, en este caso de la Unión Europea. Pero ellos retuvieron unas actas durante dos semanas para ver qué decisión tomaban y la única posibilidad que encontraron después de eso fue inhabilitarme. Y después fue el caso de mi esposa, que, sin nunca haber estado en un cargo de representación popular, también fue inhabilitada.



Pero ahora es mucho peor que lo que pasó en Barinas, es decir, el gobierno no estará dispuesto a dar ninguna garantía para que un candidato opositor con opción de triunfo pueda competir. O qué garantía hay que, aún ganando, puedan reconocerle la victoria, como en mi caso en Barinas, sin que busquen otra argumentación legal.



Es decir, la decisión ya va mucho más allá de María Corina...

Exacto. Ya dejó de ser solamente el caso de María Corina. Hoy la discusión no es si María es sustituida o no, hoy la discusión es si se va a respetar el candidato que gane o se van a seguir buscando argumentaciones legales en organismos que ellos controlan en su totalidad para evitar entregar el poder. Si usted hace el ejercicio de querer postular a otra persona, qué garantía hay de que esa persona no la inhabiliten.



El problema para Maduro ya no es María Corina, el problema es que ya la población tomó una decisión y así lo dicen todos los sondeos de opinión, 82% dicen algunos, de votar en contra de Maduro y de apoyar al candidato que los factores democráticos postulen. Nuestra preocupación hoy está enmarcada en las condiciones electorales, que son inexistente en Venezuela.

¿Cree que el chavismo se atreverá a detener a Machado o a buscar nuevas medidas contra ella, dada la fuerza de su candidatura en la actualidad?

La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

Claro, el temor que tiene el gobierno de que la masa de venezolanos crítica que hoy en día existe en contra de Nicolás pueda convertirse en movilización también puede llegar a la posibilidad de que a María Corina le hagan cosas como las que en el pasado le hicieron a otros liderazgos políticos, como por ejemplo el de (Juan) Guaidó. Que puedan detenerla o puedan agredirla, incluso que pudieran asesinarla porque representa en estos momentos la esperanza de un pueblo. Una mujer que además de eso, hay que reconocerlo, es valiente y tenaz, y tiene un liderazgo que está dispuesta a llevar hasta el final.



Por supuesto que ese riesgo siempre está, además porque hay un constante asedio a las distintas sedes de los partidos y constante seguimiento entre los liderazgos, y porque cuando hay problemas, en este caso reclamos sociales de los sectores sindicales o los trabajadores gremiales, de una vez los órganos de represión de la dictadura van hacia esos actores y los apresan, como pasó hace unas semanas con el profesor Víctor Venegas, educador, dirigente del magisterio, y otros más a los que en el pasado les ha sucedido lo mismo.



Pero fíjese, inhabilitar a María Corina no significa que la detengan, y lo digo por mí. A mí me inhabilitaron después de ganar y nadie me detuvo. Yo seguí trabajando por una candidatura que propusimos, fui su jefe de campaña y le hicimos ganar, es decir, inhabilitar a María no frena el cambio político y eso es hoy lo que debe tener con mucho terror a la dictadura de Nicolás Maduro.



¿Han considerado la opción de buscar un plan B, es decir, una alternativa diferente a María Corina para la elección de 2024?



No hemos pensado en candidaturas B ni nada que se le parezca porque estamos insistiendo en la habilitación de María Corina. Hay que hacer la presión necesaria para que se respete la escogencia del candidato opositor y tiene que ser María Corina quien conduzca este proceso, no solo porque ganó las primarias, sino por la manera cómo las ganó: 92 por ciento de los electores que participaron votaron por ella.



De eso no se ha hablado. Es una discusión que nosotros no hemos llevado al debate en ningún escenario porque es ella quien tiene hoy el testigo en la mano para liderar este proceso.

¿Qué otras medidas van a instaurar o promover entonces para que finalmente Machado logre presentarse a la elección? Ya hablaron de elevar la denuncia ante Noruega, país garante en las negociaciones, por la violación de los acuerdos de Barbados...

Nunca se pueden descartar acciones ante la CIDH o ante la CPI. Tampoco se puede descartar la presión social, incluso fuera de nuestras fronteras. Recuerde que hay 8.000.000 de venezolanos que por la dictadura de Maduro están esparcidos en este momento por todo el mundo. Casualmente, el día de hoy (3 de febrero) hay protestas en varias ciudades para que Venezuela pueda tener el foco de la opinión pública internacional y ejercer la presión, incluso con personas que tienen algún tipo de identidad con Maduro, como por ejemplo Petro, quien tiene una responsabilidad grande.



Uno de los países más afectados si Maduro llegara a ganar la elección sería Colombia por el éxodo masivo que se daría en Venezuela y que este sería el destino final de muchos o inclusive un lugar tránsito de cientos de miles de venezolanos que salen por la frontera. El caso del mismo Lula (da Silva), que tiene algún tipo de identidad con Maduro.



Hay que hacer presión también ante estos actores para que obliguen a Nicolás, en el buen sentido de la palabra, a que haga una elección transparente y que respete las condiciones electorales. Eso es.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

¿En ese sentido, cómo ven ustedes el silencio de varios líderes regionales como el presidente Petro o el líder brasileño Lula da Silva ante la decisión del TSJ de mantener la inhabilidad de Machado? Hasta ahora, ambos han tratado de impulsar un regreso de Maduro ante la escena internacional…

Ellos, a medida que estaban en la conquista de sus espacios de poder, fueron siempre muy críticos del tema de Venezuela, opinando al respecto o incluso llegando a hacer sugerencias de que lo tenía que resolver el problema era una elección. Ahora tienen que tomar un papel más activo en todo esto, porque casualmente son dos países que tienen fronteras con Venezuela y que comparten y tienen un arraigo histórico con Caracas, sobre todo Colombia.

En el caso de Petro, fundamental, porque fue víctima de una inhabilitación y acudió ante las instancias nacionales e internacionales y su estado de derecho fue respetado cuando la CIDH dio lugar a la denuncia de que fue inhabilitado injustamente.



Él debería ser hoy en día uno de los actores de mayor peso para que se deje de inhabilitar actores políticos en Venezuela y que se respeten los derechos de los líderes políticos, porque al final del día hay una violación fragante y sistemática de los derechos humanos. Cuando un presidente pasó por eso, como en el caso de él, debería ser hoy uno de los mayores defensores al respecto. Pero Petro ha sido muy tibio para exigirle a Maduro que respete los derechos políticos, en este caso de María Corina Machado.



Hasta ahora, tanto oficialismo como oposición se han acusado de violar los diálogos de Barbados pero ninguno ha decidido levantarse de la mesa. Al contrario, han llamado a instalar una comisión de verificación. ¿Cómo ve usted el futuro de los diálogos después de los acontecimientos de estas semanas?

El acuerdo de Barbados, que inició en México y tiene el auspicio del reino de Noruega, está herido de muerte en la actualidad. La única manera de que pueda resucitar es con una voluntad política del régimen de respetar los mismos. No es la primera vez que lo ha hecho. Desde hace muchos años la dictadura acostumbra a no cumplir acuerdos. Por eso se hizo tanto esfuerzo para que la comunidad internacional, y sobre todo un país con experiencia en procesos de negociación tan reconocido como Noruega, estuviera haciendo seguimiento.



Hoy día entendemos que Maduro no solamente se burla de la oposición, se burla también del propio reino de Noruega, de Estados Unidos, con quien ha negociado directamente varias cosas como la liberación de Álex Saab, y ahora sigue tratando de hacer la misma burla para no parecer ante la opinión pública internacional como lo que verdaderamente es: una dictadura.

No tenemos mucha esperanza de que estos (los acuerdos) puedan funcionar. Es que si no se habilita a María Corina, si no hay condiciones políticas para una elección, entonces el acuerdo no tendría ningún tipo de sentido, sería inexistente. Y mantener ese espacio sería inoficioso.

El presidente estadounidense Joe Biden. Foto: AFP

Estados Unidos claramente ha jugado un papel muy importante en cuanto a la presión internacional a Caracas. Pero Washington ya entregó, por ejemplo, a los sobrinos de la primera dama, entregó a Álex Saab, relajó y volvió a imponer sanciones. ¿Cree que a Estados Unidos todavía le quedan herramientas o cartas por jugar en el caso venezolano?

Tiene muchas herramientas todavía que podrían utilizar, y las herramientas que tiene son las que más le interesan al régimen de Nicolás Maduro. Ellos deben estar evaluando en este momento el costo en lo político, sobre todo en un año electoral para ellos, y después de la burla tan abierta que hizo la dictadura de Nicolás Maduro.



Recuerde que todavía Maduro y otros actores cercanos a él tienen un indictment (acusación) por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre otras cosas más. El Gobierno de Nicolás sabe esto y de cada crisis que provoca trata siempre de sacar ganancia y ventaja.



Si las elecciones fueran hoy, ¿cómo considera usted que sería el panorama?

Sería una ronda con ventajas. Ni siquiera ventajismo, porque no te dan la oportunidad ni siquiera de competir. Si son hoy mismo, con candidatos inhabilitados, con órdenes de aprehensión a dirigentes políticos, sin las tarjetas de los partidos políticos con sus verdaderos representantes sino con personas que ellos colocan allí como usurpadores, pues no tendría mucho sentido. No sería una elección como tal, sería una coronación de Nicolás Maduro. Con una comparsa de actores que están al servicio de sus intereses y no sería para nada una elección.

¿Pese a todos los acontecimientos recientes, se mantienen firmes en lo que han dicho de que Maduro saldrá este año del poder?



Sí. Por supuesto que Maduro, sí se somete a una elección como tal, sale del poder. Lo que hoy debate la dictadura es si se someten a una elección como tal, no a un simulacro de elección, que es lo que pretenden hacer.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO