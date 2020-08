María Corina Machado rechaza plan de unidad de Guaidó

La líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó este sábado la propuesta de Juan Guaidó de sumarse a la construcción de un bloque conjunto en rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que enfrentará "cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad". "Mi deber es enfrentar cualquier agenda de distracción disfrazada de unidad", reza una carta remitida por Machado a Guaidó que ha hecho pública tras reunirse con el también opositor para abordar una propuesta que ha lanzado recientemente. Por eso, en un vídeo que acompaña la misiva, asegura que "tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta por el bien del país y de cada uno de los venezolanos".

La opositora no tiene asiento parlamentario tras ser destituida en 2014 y encabeza el partido Vente Venezuela, un movimiento que aglutina una notable capacidad de convocatoria, especialmente entre los ciudadanos que han abandonado el país por la crisis.



La tarea incumplida de sacar a Maduro

Machado también se refiere al nombramiento de Guaidó como presidente interino y para desalojar al chavismo del poder: "El país te dio una tarea que nos has podido o querido cumplir". También critica que, después de 17 meses en ese cargo, Guaidó insista "en proponer un Gobierno de emergencia Nacional". "Pero, Juan, tú eres el Gobierno de emergencia nacional o, por lo menos, has debido serlo", le afirma a Guaidó, antes de añadir que debe precisar que con su asunción de la Presidencia interina se ha creado un "gobierno colegiado en el cual se ha disuelto la separación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo". Además, le reprocha que su equipo sea el G4, nombre con el que se conoce a los cuatro principales partidos opositores con asiento en el Parlamento. También critica su propuesta de incluir en un gobierno de emergencia a sectores del chavismo, algo que califica de "impresentable e inadmisible".

Sobre mi reunión con el Presidente interino, @jguaido: pic.twitter.com/V6qT1K0zQy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 29, 2020

Sin articulación opositora

En el vídeo, Machado asegura que, ante la pregunta de si lograron una articulación opositora que la integre, "la respuesta es no" y negó que los venezolanos deban escoger entre la permanencia del presidente Nicolás Maduro "a través de farsas electorales" o de la continuidad de Guaidó "a través de consultas plebiscitarias". "Ahora tu propuesta es realizar una nueva consulta a la población. No se puede sustituir una ruta por acciones espasmódicas para dar la impresión de estar en movimiento. ¿Cuál es el propósito de esa consulta?", le pregunta.



Pese a que no menciona en concreto cuál es la propuesta de consulta, se remite a la realizada en 2017 para rechazar la conformación de una Asamblea Constituyente, que pedía a las Fuerzas Armadas defender la Carta Magna de 1999, además de aprobar la renovación de los poderes públicos y la convocatoria de elecciones libres para conformar "un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional".



Operación de paz y estabilización

Frente a esa propuesta, Machado subraya en su vídeo la necesidad de una alternativa, la de una "operación de paz y estabilización", de la que no da más detalles pero que, asegura, necesita "una estrategia sólida" y "un liderazgo confiable". Para ello, también es necesario que ese liderazgo "se deslastre de cómplices y corruptos".



En la misiva, completa ese mensaje diciéndole a Guaidó que siempre le planteó "que la salida del régimen de Maduro requería construir una opción de fuerza, y que para ello la activación del (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) TIAR revestía importancia". Ante este panorama, considera que "la unidad es un concepto demasiado valioso como para usarlo en maniobras políticas" y subraya que "esa unidad se construye alrededor de objetivos previamente definidos y bajo códigos de conducta". "¿Una unidad para salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre? Allí estaremos nosotros, como lo hemos estado desde hace años", asevera. Eso sí, reafirma que no apoyará "de ninguna manera" una alternativa que implique "unidad, mezclando a quienes se proponer este objetivo", de que Maduro abandone el poder, "con quienes quieren sabotear" esa misma salida.



EFE