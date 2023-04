En menos de 24 horas ocurrió todo. De la noche a la mañana el opositor Juan Guaidó anunciaba que estaba en territorio colombiano sin aclarar bajo qué figura, solo que se acercaría a conversar con representaciones internacionales que asisten hoy a la conferencia sobre Venezuela.



(Lea además: Maduro sobre Bogotá: 'No aceptamos menos que el levantamiento de sanciones')



El gobierno venezolano guardó silencio hasta que el rumor sobre el envío del opositor a Estados Unidos cobraba más fuerza. Al parecer, Caracas confiaba que su aliada Bogotá seguiría el camino de expulsar o retirar a Guaidó de su territorio, tal como ocurrió.

Todos hablaban de la “huida” de Guaidó a Colombia, aunque no se atrevían a hacer públicas las declaraciones. Semanas atrás el mismo Guaidó había denunciado que el gobierno de Maduro estaba a punto de encarcelarlo, por lo que irse a Colombia parecía una vía de escape.



“Esperemos que se encuentren realmente a salvo” fue una de las primeras reacciones de María Corina Machado, quien a pesar de las diferencias con el opositor, mostró solidaridad. “Sabemos lo que este régimen es capaz de hacer y cuando amenaza, cumple sus amenazas”.



Nuestra solidaridad con @jguaido, su esposa, sus pequeñas hijas, familiares y miembros de su equipo.



Ningún venezolano debería ser presionado a abandonar su país. Nuestro compromiso es con la posibilidad de que todos los venezolanos podamos vivir en paz en nuestra tierra.… — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 25, 2023

Voluntad Popular rechaza la arbitraria expulsión del líder político venezolano, Juan Guaidó, de suelo colombiano, por parte del gobierno de Gustavo Petro, quien con esta decisión avala las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro contra el líder de nuestro partido. — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) April 25, 2023

Para Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, "lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura y tuvo que buscar la manera de huir; el partido decidió que no sería candidato, abandonó a su gente. Que Colombia diga que no está invitado es que no está invitado; está haciendo honor de lo que estaba planificado".

¿Cómo Petro pretende ser ‘articulador de paz’ al expulsar a un dirigente político perseguido como Guaidó? FACEBOOK

TWITTER





Más tarde Maduro aseguró que el embajador de Estados Unidos para Venezuela, pero que reside en Bogotá, James Story, le había pagado el viaje a Guaidó. “Nefasto personaje llamado Jimmy Story, que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela y tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la oposición también así”.



Pero los opositores en Caracas empezaron a reaccionar públicamente luego de conocerse que Guaidó sería enviado a Estados Unidos –aunque Cancillería de Colombia dice que ya el opositor había comprado el pasaje de avión-.



Entendemos que ya despegó el avión que traslada a @jguaido a USA, un destino donde si estará a buen resguardo.



Siendo así, le pregunto a @CancilleriaCol ¿Cuál es esa manera “irregular” en la que se encontraba @jguaido en Colombia? ¿Cuándo se derogaron las reglas de ingreso vía… https://t.co/DdSihdw8M7 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) April 25, 2023



“¿Cómo Petro pretende ser ‘articulador de paz’ al expulsar a un dirigente político perseguido como Guaidó?”, se preguntó la precandidata a primarias Delsa Solórzano, quien siempre ha acompañado al opositor.



Por su parte Henrique Capriles escribió en Twitter: “Ningún venezolano debería ser presionado a abandonar su país. Nuestro compromiso es con la posibilidad de que todos los venezolanos podamos vivir en paz en nuestra tierra”.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS