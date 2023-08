Formalmente la oposición de Venezuela ha iniciado su campaña para las primarias del 22 de octubre. Un evento como este no se realizaba desde 2012 cuando Henrique Capriles ganó los comicios internos para enfrentarse a Hugo Chávez, elección que ganó Chávez pero periodo que no podría culminar, pues murió en 2013.



(Lea además: Más de 50 mil migrantes en Colombia votarán en primarias de la oposición en Venezuela)



La Comisión Nacional de Primaria (CNP) que organiza la elección pidió este martes a los ciudadanos, identificados "o no con la oposición democrática", respeto a los 13 candidatos y a la campaña para estas elecciones internas.

Esta petición se produce debido a las amenazas y agresiones sufridas por candidatos y simpatizantes en varios estados del país.



En un comunicado la CNP aseguró que las "expresiones amenazantes, así como las acciones intimidatorias o violentas, son incompatibles con la esperanza de construir entre todos la democracia, y deben ser objeto del rechazo de todo venezolano demócrata".

Inicio de campaña

Con actos pequeños y conferencias de prensa, los opositores iniciaron sus campañas. Algunos candidatos no realizaron actividades sino que continuaron con sus cronogramas habituales.



Henrique Capriles llamó a estar "preparados y organizados" ante la "violencia dirigida" y los obstáculos que se presenten durante el proceso de internas. "Las fuerzas democráticas tenemos que estar preparados y organizados", dijo el dos veces candidato presidencial durante una rueda de prensa en Caracas, donde arrancó su campaña para las primarias.



Denunció que, recientemente, durante un recorrido en el estado Delta Amacuro (noreste), un funcionario del Estado prohibió vender gasolina en una estación de servicio "a precio internacional" -50 centavos de dólar el litro- a él y a su equipo, a pesar de que -aseguró- ya la habían pagado. "¿Por qué no tenemos derecho a tener gasolina? ¿Maduro es el dueño de la gasolina? ¿Maduro es el dueño de (la estatal petrolera) Pdvsa? Eso es un derecho que tiene cualquier venezolano", dijo el opositor.





Facebook Twitter Linkedin

Henrique Capriles, opositor venezolano. Foto: EFE/ Rayner Peña R

El exdiputado socialcristiano Roberto Enríquez, declaró este martes un "combate abierto" contra la "ideología de género", una causa que forma parte de su programa de gobierno, el cual prevé implementar en caso de vencer en las internas y ganarle a Maduro.



"Este candidato le abre combate público y abierto a la ideología de género, en todo aquello que afecta a los niños y en todo aquello que afecta a los no nacidos", dijo el político a periodistas, luego de presentar su programa de gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Roberto Enríquez, opositor Foto: EFE/ Rayner Peña R

El exdiputado Carlos Prosperi, llamó a votar en las presidenciales de 2024, en las que espera competir contra el chavismo en caso de ganar las internas, pese a los cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que está a la espera del nombramiento de una nueva directiva.



"Hoy ratificamos un compromiso con la democracia, con Venezuela (...) Con el CNE que pongan en los próximos días vamos a recuperar Venezuela", dijo el político durante un acto con simpatizantes de su partido Acción Democrática (AD).



Señaló que, aunque hay dudas sobre las personas que liderarán el CNE -cuya directiva será nombrada por la Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista-, en AD contarán con miles de testigos para cuidar los votos y la transparencia del proceso, si bien la fecha de las presidenciales no ha sido anunciada.



Facebook Twitter Linkedin

Carlos Prosperi, opositor. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACASCon información de EFE