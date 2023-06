Tal como se veía venir, la oposición de Venezuela decidió continuar con su proceso de primarias pautado para octubre de este año, pero sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente que nunca dio respuesta ante las solicitudes apoyo técnico para la elección interna que busca seleccionar un candidato que se enfrente a Nicolás Maduro en 2024.



(Lea además: El ‘manual’ de Daniel Ortega que el chavismo intenta imitar para anclarse en el poder)

Además de no dar respuesta a la Comisión Nacional de Primarias, dilatando la petición y retrasando el cronograma, el jueves los rectores del CNE -de tendencia oficialista- presentaron su renuncia ante la Asamblea Nacional, órgano que este mismo jueves inició la conformación del comité de postulaciones a través de una comisión preliminar compuesta por varios diputados, entre ellos Cilia Flores, primera dama y quien aún cuenta con su condición de parlamentaria.

Facebook Twitter Linkedin

La Asamblea debe elegir un nuevo CNE. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Ante este panorama, los opositores deben autogestionar su proceso, lo que no solo incluye obtener financiamiento sino ubicar lugares como centros de votación, personal, papeletas, y toda una logística que sería más fácil de disponer con el CNE, especialmente porque sería un proceso automatizado.



"La renuncia de varios rectores del CNE y su renovación, tal como se perfila, complica el escenario", dijo el presidente de la comisión opositora, Jesús Casal, en una conferencia de prensa en Caracas. "Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada", sostuvo.

¡SÍ SE PUDO! 💪🏻 Hemos logrado un paso importantísimo: La @cnprimariave anunció que la primaria será autogestinada y sin CNE.



Escucha la reacción de los larenses ante esta noticia 💥@MariaCorinaYA desde Cabudare | #LaraConMariaCorina. pic.twitter.com/XKtFHM944R — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) June 16, 2023

Esta decisión llega tarde si se toma en cuenta las posturas de opositores como María Corina Machado, quien no se ha negado a participar en las primarias pero insistía en que no debía ser con apoyo del Estado a través del CNE, sobre todo por el “compromiso” de proteger la identidad de los votantes.



“Hemos logrado un paso importante histórico” dijo Machado en un recorrido de campaña al enterarse de las declaraciones de Casal.



Por su parte Capriles, quien defendía la participación del CNE y llegó a criticar a Machado en varias oportunidades, reaccionó al anuncio mostrando su apoyo a la decisión pero a la vez instó a que sea un “proceso lo más amplio posible, que cubra todo el territorio nacional”.



También alegó que Maduro “implosionó el CNE para crear una crisis institucional” y “boicotear las primarias”. Esto porque los dos rectores opositores del ente electoral, también serán sustituidos a pesar que no pusieron su renuncia.



Los candidatos tienen hasta el 23 de junio para registrarse y participar en las primarias.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias en EL TIEMPO

Ministro de Maduro aseguró que Alex Saab está cerca de ser liberado en EE. UU.

EE.UU. seguirá apoyando las negociaciones en Venezuela, dice nuevo embajador Palmieri