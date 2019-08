¿Qué oportunidades trae la migración venezolana?

El próximo lunes 2 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Bogotá sede y centro empresarial Salitre (Av. Calle 26 #68D - 35), cerca de 200 personas participarán en este tercer foro sobre migración venezolana en Colombia que realizarán la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ACDI/VOCA, Panas en Colombia y Casa Editorial EL TIEMPO, en conjunto con la CCB y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El evento, de entrada libre, espera reunir al sector empresarial, emprendedor y a las comunidades colombiana y venezolana de Bogotá y sus alrededores, para hacerlos partícipes del análisis que tendrá lugar sobre las oportunidades que existen alrededor de la migración y de la importancia de la inclusión laboral de migrantes.



Durante el foro ‘Oportunidades del éxodo que nos cambió para siempre’, representantes del Gobierno local, de entidades públicas, la academia y empresas privadas tendrán la posibilidad de discutir, a partir de aportes e ideas, los retos y oportunidades que existen alrededor de la inclusión de migrantes en el sector laboral y de las oportunidades económicas que esto genera para el país, lo que ha llevado a Colombia a ser un ejemplo internacional en el ejercicio migratorio.

Jimmy Graham estará en Bogotá con una conferencia para el foro 'Oportunidades del éxodo que nos cambió para siempre". Foto: Cortesía CGD

Como conferencista internacional, estará Jimmy Graham, asistente de investigación para el programa de Migración, Desplazamiento y Política Humanitaria del Center for global Development (CGD), apoyando el trabajo de Cindy Huang, Jeremy Konyndyk y Michael Clemens.



Antes de CGD, fue miembro de la Alianza de Impacto Digital de la Fundación de las Naciones Unidas. Graham también trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz en la República Dominicana, fue consultor de la Práctica de Educación Global del Banco Mundial y asistente de investigación en Ruanda para la Iniciativa de Innovación, Desarrollo y Evaluación de la Universidad de Georgetown (GUI2DE).

En palabras de Graham, en la charla que dará en Bogotá hablará "sobre el acceso al mercado laboral utilizando la evidencia de la investigación económica para hablar sobre lecciones sobre cómo mejorar el acceso al mercado laboral y la integración económica, y minimizar los costos económicos. Estas lecciones incluirían una discusión sobre la importancia de reducir las barreras administrativas al empleo formal y la necesidad de inyecciones de capital", entre otros temas.

Mi charla incluiría una discusión sobre la importancia de la necesidad de inyecciones de capital. FACEBOOK

TWITTER

Además, los asistentes se encontrarán, al final del evento, con una feria de servicios en donde estará la ruta de ayuda que ofrece el Gobierno Nacional y el Distrito a los ciudadanos venezolanos, a través de stands de atención al público.



Este foro se realizará en el marco del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, que promueve alianzas transformadoras orientadas hacia la generación de oportunidades económicas y sociales, en las que participen el sector público, privado y la sociedad civil, bajo un Enfoque Reconciliador que incluye el reconocimiento del pasado como instrumento movilizador, el abordaje psicoemocional y la inclusión de los diferentes segmentos poblacionales más vulnerables.



El encuentro se iniciará a las 8:00 a.m.



Fecha: 2 de septiembre de 2019

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá sede y centro empresarial Salitre

Av. Calle 26 #68D - 35

Hora de registro: 7:00 a.m.

Hora de inicio: 8:00 a.m.

Para registrarse: (+1) 637 4518 – 313 312 5351



Foros EL TIEMPO