ONU creará un equipo para atender la crisis migratoria de Venezuela

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo al ministro de Exteriores colombiano que creará un equipo para garantizar que la respuesta regional a la crisis de Venezuela esté bien coordinada, anunció este viernes su portavoz.

No obstante, Guterres no accedió a la solicitud del canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, de nombrar a un enviado especial de Naciones Unidas para

Venezuela, según fuentes de la organización.



Durante la reunión que mantuvieron en la sede de la ONU el jueves, Guterres "le dijo que crearía un mecanismo interno de coordinación para asegurar que la respuesta regional de la ONU esté bien coordinada", dijo el portavoz Stephane Dujarric. "Esto no es algo poco común en este tipo de crisis", agregó.



El equipo que la ONU establecerá para Venezuela incluirá expertos de su agencia de refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras dependencias del ente mundial.

En su primera visita a la sede de la ONU en Nueva York desde que tomó su actual cargo, Holmes Trujillo había presionado para que la organización nombrara a un enviado para liderar la respuesta multilateral a la crisis humanitaria en

Venezuela.



Pero un oficial de la ONU, que pidió anonimato, dijo que Guterres no consideraba nombrar a un enviado especial en este punto. Unos 2,3 millones de venezolanos han huido del país desde que entró en crisis en 2014.



Muchos de ellos se han visto forzados a dejar su patria por la falta de comida, según Naciones Unidas. Más de un millón de migrantes han ingresado a Colombia en los últimos 16 meses, ante el avance de una marcada recesión y una hiperinflación creciente en Venezuela.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido criticado por su mal manejo de la crisis y su creciente autoritarismo. Colombia ha llamado a sus vecinos Ecuador y Perú a trabajar en una estrategia conjunta para afrontar el problema.



