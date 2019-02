ONGs expresan preocupación por control político en entrega de ayudas

A través de un comunicado, varias organizaciones humanitarias, agrupadas en el Foro de ONGs Humanitarias (ONGI) en Colombia, expresaron su preocupación por "los mecanismos mediante los cuales se está planeando el envío de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia".

En el texto, hicieron un llamado "a preservar el carácter humanitario de

la ayuda con el fin de salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restituir y proteger los derechos humanos y preservar la dignidad humana de personas víctimas de conflictos, crisis complejas y/o desastres naturales" y recordaron que en cualquier circunstancia, la entrega de ayuda humanitaria deben regirse por los principios de "imparcialidad, neutralidad e independencia", advirtiendo sobre los "riesgos del uso político de la ayuda y el peligro que esto puede implicar".



En palabras de Marc Jensen, miembro del Foro, se espera que "la entrega no sea forzada. Porque la ayuda humanitaria acompañada de acciones militares no es adecuada, y tiene riesgo de hacer mucho más daño que de aliviar las necesidades de la gente".



Invocando la resolución 71/129 de la Asamblea General de la ONU sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios, el Foro recuerda que los estados no deben direccionar el trabajo de las organizaciones humanitarias.

"El único criterio de la ayuda humanitaria es llegar a la gente más necesitada. No debe tener ningún carácter político, religioso, o de raza", explica Jensen, y agrega: "Nunca se pueden poner condiciones a la entrega de ayuda. Para nosotros ningún gobierno es más importante que otro, y eso es lo que nos permite trabajar en todos los lugares. (...) Nosotros como entes internacionales, hemos trabajado en los últimos 10 y 15 años en zonas de conflicto, ¿por qué podemos hacer esto?, porque somos neutrales".



A principios de febrero, cuando el jefe del Parlamento venezolano Juan Guaidó anunció la donación de toneladas de medicinas y alimentos por parte de Estados Unidos a Venezuela –que actualmente se almacenan en Cúcuta–, organizaciones como la Cruz Roja colombiana informaron que no participarían en la entrega de estos insumos para no violar los principios de neutralidad que rigen a la institución.



La entrega de ayudas se ha convertido en el centro de la disputa entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, y ha involucrado a representantes de varios gobiernos de la región. Aún no es seguro que la guardia venezolana de la frontera deje pasar el envío de víveres al país.

