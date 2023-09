La ONG VE Sin Filtro denunció este lunes el bloqueo de una página web que la oposición de Venezuela había habilitado para el uso de los ciudadanos que desean participar en las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que se definirá el abanderado que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.



"Las principales operadoras de internet en Venezuela bloquearon la página web buscadorprimaria2023.com, habilitada para que los electores revisen los centros de votación asignados en las primarias", indicó la organización no gubernamental a través de la red social X (antes Twitter).

Explicó que el bloqueo es de tipo DNS (directorio telefónico de internet) y "se encuentra activo" en tres operadoras móviles así como en la estatal Compañía Nacional de Telecomunicaciones (Cantv), por lo que los usuarios que cuenten con estos servicios de internet no pueden acceder a esta página.



"La restricción se documentó desde el 7 de septiembre. Durante el fin de semana fueron múltiples los reportes de usuarios que no podían acceder", agregó la organización.

El bloqueo tipo DNS se encuentra activo en #Digitel, #Inter, #Supercable y la estatal #CANTV. #Movistar aplica un bloqueo tipo HTTPS/HTTP.

La restricción se documentó desde el #7Sep. Durante el fin de semana, fueron múltiples los reportes de usuarios que no podían acceder 🧵2/2 pic.twitter.com/L7m3qEfLE1 — VE sin Filtro (@vesinfiltro) September 11, 2023

VE Sin Filtro ha denunciado numerosos bloqueos a páginas de noticias en

Venezuela, donde, asegura, se aplica una "censura" que constituye una "violación de los derechos de las personas para informarse libremente".



Un total de 13 políticos, varios de ellos con inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos, competirán en la elección del 22 de octubre, en un proceso organizado por la oposición para definir a su abanderado para las presidenciales, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

EFE