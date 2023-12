Corte Penal Internacional abrirá oficina en Caracas en 2024, ¿qué implicaciones tiene?

En 2024 habrá dos acciones importantes de la Corte Penal Internacional (CPI) con respecto a Venezuela. La primera es el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones sobre la continuación o no de la investigación por crímenes de lesa humanidad, y la segunda es que finalmente la oficina de la Fiscalía de la CPI abrirá en Caracas.



Esta oficina servirá para asesorar al Estado y cooperar en iniciativas que ayuden al principio de complementariedad de justicia. Por los momentos no hay fecha anunciada, pero el establecimiento de la oficina fue un compromiso de Venezuela con la CPI.

Esta dependencia fue anunciada durante la tercera visita que el fiscal Karim Khan realizó a Venezuela, en junio de 2023.



“La oficina (…) será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos)”, dice en el reporte de la CPI.



La organización Acceso a la Justicia explica que el propósito de Khan es que el sistema de justicia, incluyendo jueces, fiscales y policías venezolanos cumplan con sus labores de investigar las violaciones de los derechos humanos, identificar a sus responsables y castigarlos como corresponde, de acuerdo con la legislación nacional y los estándares internacionales en la materia.



Para lograrlo, los funcionarios de esta dependencia también buscarán acercarse a la sociedad civil.



La organización Acceso a la Justicia espera que la comunicación de la oficina de la CPI con la sociedad civil venezolana sea permanente y directa, para que las diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares puedan brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia.



La ong también recuerda que la apertura de la oficina en Caracas no es la única medida relacionada con Venezuela que la Fiscalía de la CPI tiene en su agenda para 2024.



Khan también anunció que tiene previsto celebrar una conferencia sobre la justicia internacional en el país con el propósito de “Continuar el importante diálogo sobre la mejor manera de lograr la justicia internacional en colaboración con una variedad de partes interesadas, como Estados u otras organizaciones internacionales”, puntualiza Acceso a la Justicia.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS