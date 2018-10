Denuncian que ocho venezolanos se ahogaron cuando huían hacia Colombia

De acuerdo con el diputado por el estado venezolano de Táchira, Flanklin Duarte, ocho personas murieron la semana pasada cuando intentaban cruzar un río de Venezuela a Colombia para buscar, algunos, medicinas y alimentos, y otros, huir de la crisis.



"Hoy quiero traer a esta Cámara para que el país sepa los hechos que sucedieron el día miércoles 17 y jueves 18 en la frontera del Táchira (...) sobre ocho fallecidos que se encontraron en el río Táchira -que divide parte de la frontera entre Colombia y Venezuela-", dijo al ofrecer un punto de información durante la sesión del Parlamento.

El legislador mostró unas fotografías de lo que serían los cuerpos hallados en la corriente de agua y señaló que se trataba de "hermanos venezolanos" que trataban de cruzar "para buscar medicamentos", alimentos y "otros huyendo de la crisis".



"Hay ocho fallecidos y no vemos pronunciamiento oficial de la dictadura que presidente Nicolás Maduro Moros", continuó al explicar que a diario hay "ríos de gente" que cruzan por vías improvisadas hacia Colombia.



Según explicó, las personas usan estas vías debido a que no tienen pasaporte y no cuentan con la tarjeta de movilidad fronteriza emitida por el Gobierno de Colombia el año pasado para los venezolanos en medio de la migración masiva generada por la crisis.

Casi 2,5 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos cuatro años según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y cerca de un millón se han instalado en Colombia. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) augura que esta cifra puede crecer y alcanzar a finales de año los cuatro millones.



El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ha pedido a los países de la región permitir el ingreso de los venezolanos con pasaportes vencidos, debido al retraso con la entrega de estos documentos y a los elevados precios; 3.600 bolívares (57 dólares, según la tasa oficial). El presidente del Parlamento, Omar Barboza, pidió a la Comisión Política Exterior ponerse en contacto con Colombia para gestionar más "facilidades" para los venezolanos.



