Vinculados al desfalco en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en la madrugada de este miércoles fueron presentadas 13 personas ante los tribunales. En el canal estatal, Venezolana de Televisión, los detenidos aparecieron vestidos de naranja y esposados.



El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en Twitter que Hugo Cabezas, Pedro Maldonado, Edgar Sánchez, Felipe Contreras, Lino Mora, Tulio Medina, Carlos Moreno, Johan Sequera, Isaac Mohamad, Nestor Astudillo

Los detenidos eran funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana encargada de la producción de hierro, bauxita, oro y diamantes en el país. También figuran funcionarios de Cartones de Venezuela.



Entre los detenidos están Hugo Cabezas, Pedro Maldonado, Edgar Sánchez, Felipe Contreras, Lino Mora, Tulio Medina, Carlos Moreno, Johan Sequera, Isaac Mohamad, Nestor Astudillo #5Abr pic.twitter.com/4DrMhrWBsU — Alfred Nazareth (@luchaalmada) April 5, 2023

También sorprendió la presentación en audicencia de Hugo César Cabezas Bracamontes, vinculado la empresa Cartones de Venezuela y quien ha desempeñado varios cargos en la administración pública, incluyendo ministerios y gobernaciones.



Loreannys Mariana Mejías Díaz y Fabiola Torrealba, también fueron presentadas ante la justicia por su vinculación con los fiscales del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quienes ya habían sido detenidos.

#EnElClavo La aprehensión de Hugo Cabezas, quién desde OCT 2018 se encontraba a cargo de los activos de Smurfit Kappa Venezuela (cartones empaques) confirma que la estructura criminal que se está desmontando ahora mantenía el control de sectores estratégicos de la economía. pic.twitter.com/esP0CMBIry — La Tabla (@latablablog) April 5, 2023

Desde que se dio a conocer la trama de corrupció, a finales de marzo, el Estado no ha informado sobre el monto desfalcado a la petrolera. Medios locales estimaron unos 3.000 millones de dólares y agencias de noticias lo ubican en 25.000 millones de dólares.



El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que llegarán hasta el final de las investigaciones, pero tampoco se ha referido al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció pero no tienen abierta una investigación, o al menos no ha sido público. Por los momentos se desconoce su paradero.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

